副总统万斯：特朗普政府致力于在国内外保护和推动宗教自由

美国副总统J.D.万斯(JD Vance)星期三(2月5日)在华盛顿举办的2025年度“国际宗教自由峰会”(IRF Summit)上发表演讲时表示，特朗普政府将在国内外继续捍卫宗教自由，不仅在“恢复，而且在扩大”美国的宗教自由。他还说，宗教自由将在美国的外交政策中发挥重要作用。 当万斯在总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)竞选主题曲“美国优先”的伴奏下，走进华盛顿希尔顿酒店一间爆满的宴会厅，台下有许多来自世界各地的信仰团体、政府官员和人权活动人士起身鼓掌, 经久不息。他是迄今为止在该峰会上发表演讲的美国政府最高级别官员。 本届“国际宗教自由峰会”由前美国国际宗教自由无任所大使萨姆·布朗巴克(Sam Brownback)、兰托斯人权与正义基金会主席卡特里娜·斯威特(Katrina Lantos Swett)、美国众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)以及众议院加州民主党议员德里克·瑞(Derek Tran)共同主持，邀请了来自世界各地的宗教和政治领袖发表讲话，聚焦来自中国、伊朗、越南等专制政权对宗教少数群体的压迫、乌克兰基督徒的困境以及伊斯兰极端主义在非洲的迅速扩张等议题。 万斯在演讲中说，宗教自由是“实践信仰和按照良心行事的自由，当然这也是美国乃至全世界公民社会的基石”“美国的国父们正确地认识到宗教自由是这个国家诸多原则中最重要的，自由在我们伟大的宪法中被尊为神圣。” 万斯在演讲中表示，特朗普总统在第一届任期时已将促进宗教自由作为其在中国、欧洲、非洲和中东的外交政策重点，强调了宗教自由在从中国到中东、欧洲和非洲的外交政策中的作用，采取了关键步骤来保护信仰群体的权利，例如解救被外国政权迫害的牧师，并为雅兹迪人、基督徒和其他遭受ISIS种族灭绝恐怖袭击的信仰群体提供救济。 他说，本届政府不仅要“恢复”而且要“扩大”第一届特朗普政府在宗教自由方面的成就。他说：“在这短短的一段时间内，总统已经发布命令，结束联邦政府武器化针对信仰宗教的美国人，赦免在上届政府期间被不公正监禁的反堕胎抗议者。重要的是，停止恐吓美国人说出他们的良心和想法的联邦审查制度，无论是在社区还是网络上。” 万斯：美国外交政策将对尊重和不尊重宗教自由做出区分 身为天主教徒的万斯在演讲中表示，宗教自由不仅属于基督徒，也适用于所有信仰群体和无信仰者。“我们仍然是世界上最大的基督教国家，但宗教自由不仅仅是为基督徒保留的，它适用于所有人–无论你是基督徒、犹太教徒、穆斯林，还是无信仰者。” “我们保护宗教自由的举措的一部分意味着在我们的外交政策中认识到尊重宗教自由的政权与不尊重宗教自由的政权之间的区别，” 他呼吁道，“美国必须能够做出这种区分，我们必须能够审视过去三十年来伊拉克基督徒的困境等灾难，并拥有道德上的清晰度，当出现问题时采取行动。” 万斯还特别提到他的“好友”美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco