對內塔尼亞胡等人發出逮捕令 川普下令制裁ICC人員 【新唐人北京時間2025年02月07日訊】針對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院(ICC)，美國總統川普週四(2月6日)授權，對其工作人員實施經濟和旅行制裁。民主黨人上週曾成功阻止美國聯邦參議院共和黨議員對這個戰爭罪法院建立一套制裁規則。 川普在內塔尼亞胡訪問華府之際實施上述制裁。目前還不清楚美國將以多快的速度公布受制裁人員的名單。 去年11月，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈馬斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），遭到國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）發出逮捕令。 中央社報導，2020年川普上一任期內，華府針對時任國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）及其一名主要助理實施制裁，理由是國際刑事法院對駐阿富汗美軍涉戰爭罪一事進行調查。 國際刑事法院未立即回覆路透社的置評要求。 這項制裁包括凍結受制裁對象在美國的所有資產，並禁止他們和家人前往美國。 國際刑事法院有125個成員國，是常設法院，可以起訴犯下戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪以及侵略成員國領土或其國民的個人。美國、中國、俄羅斯和以色列都不是國際刑事法院成員國。 美國聯邦參議院共和黨議員曾致力推動一項立法，要對這個戰爭罪法院建立一套制裁規則。民主黨人上週成功阻止了這項法案後，川普簽署上述行政命令實施制裁。 國際刑事法院院長赤根智子（Tomoko Akane）去年12月警告，制裁將「迅速破壞國際刑事法院在所有情況下對案件的審理，並危及法院的存在」。 （責任編輯：程以仁） 本文網址: