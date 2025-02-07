黃友興參選紐約市議員 拜訪新唐人爭取亞裔支持 【新唐人北京時間2025年02月07日訊】紐約同源會會長黃友興日前宣布，將以民主黨身分參選紐約市第30選區市議員。他日前拜訪了位於紐約曼哈頓的新唐人大紀元媒體集團，爭取亞裔選民的支持。 黃友興是一名第一代移民，多年前因為紐約社區內的「泛美酒店」（Pan American Hotel），被政府突然安置了600多名遊民，令他感到不可思議，開始表達抗議。 紐約市第30選區議員參選人黃友興：「因為（市議會）裡面的聲音太極端，太左了，在外面（抗議）不如進去。所以最後這是我決定競選的主要原因。」 黃友興與紐約的華人家長們一起努力，成功保住了特殊高中入學考試（SHSAT）和天才班制度，並曾積極反對華埠及皇后區的遊民收容所。 他提到，以華裔家長為首的亞裔家庭經過長達9年的抗爭，終於在2023年6月30日迎來美國最高法院對哈佛大學的敗訴判決，成為歷史性的勝利。 黃友興：「保衛這個教育，目前的教育制度，就是要從成績招生，也不是用抽籤，不是用種族去招生。然後就是其他的，要保護警察的經費，保護我們公園。」 第30選區現任市議員霍頓（Robert Holden）即將在年底結束第三屆任期並退休。他表態支持黃友興參選，認同其「常識」理念與過去對社區的貢獻。 今年的市議員初選將於6月舉行。 新唐人電視台記者柯婷婷、尚敬紐約採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/07/a103956586.html