國台辦：小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊先決條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北7日電）針對福建與上海踩線團申請來台，陸委會表示先循觀光小兩會討論後再進行。中國大陸國台辦今天表示，不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但是「小兩會溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件」。 中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）7日以發言人朱鳳蓮答記者問名義，透過書面作上述表示。 朱鳳蓮稱，去年大陸居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，未經小兩會（台旅會、海旅會）溝通。但為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，2024年11月，國台辦考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。 她說，「我們不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借小兩會溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。 朱鳳蓮還稱，2020年初新冠（COVID-19）疫情發生後，「民進黨當局」不顧兩岸有關協議規定，單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，並禁止旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，就未透過小兩會與大陸方面溝通。 她宣稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在「民進黨當局」干擾阻撓，不在旅遊小兩會有無溝通，小兩會溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 交通部觀光署長周永暉今天表示，踩線團還是希望透過觀光小兩會討論；台旅會有向海旅會洽談，還在等回應，10日的踩線團依照時程看起來是來不及。 大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑5日表示，關於上海、福建規劃踩線團來台等事宜，已向交通部觀光署提出專案申請；交通部觀光署也已回覆申請人，為了確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台觀光事宜，仍宜經觀光小兩會討論後再進行。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140207