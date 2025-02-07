特朗普制裁国际刑事法院 因对美国和以色列“非法”调查

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期四(2月6日)签署了一项行政命令，对国际刑事法院(ICC)实施制裁，因其针对美国和以色列进行了“非法和毫无根据”的调查。 特朗普签署的命令指责国际刑事法院“针对美国和我们的亲密盟友以色列采取非法和毫无根据的行动”。这指的是国际刑事法院对在阿富汗的美军和在加沙的以色列军队涉嫌战争罪行的调查。 该命令还指国际刑事法院滥用权力，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)及其前国防部长约阿夫·加兰特(Yoav Gallant)发出“毫无根据的逮捕令”。 “国际刑事法院对美国或以色列没有管辖权”，该命令表示，并说该法院针对美以两国的行动开创了“危险的先例”。 美国和以色列都不是国际刑事法院的成员，也不承认该法院。国际刑事法院已对内塔尼亚胡发出了逮捕令，指控他在2023年10月哈马斯袭击以色列后对加沙进行的军事报复行动所可能涉及战争罪。 特朗普下令对国际刑事法院“违法行为”负有责任的人施加“确切重大的后果”，包括冻结资产和旅行禁令，不允许国际刑事法院官员、雇员和亲属进入美国。这些人的姓名没有立即公布。 海牙的国际刑事法院对此没有立即做出反应。但该法院的东道国荷兰对特朗普的制裁令表示遗憾。“这个法院的工作对于打击逍遥法外的罪犯至关重要，” 荷兰外交部长卡斯珀·维尔德坎普(Caspar Veldkamp)在X平台上表示。 欧盟警告 欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔(Antonio Costa)星期五也在X平台上警告：“制裁国际刑事法院威胁到该法院的独立性，并破坏整个国际刑事司法体系。”科斯塔星期四会见了国际刑事法院院长、法官赤根智子(Tomoko Akane)，向她保证欧盟的支持。 欧盟委员会发言人表示，白宫这项行政命令有可能“影响正在进行的调查和诉讼、包括有关乌克兰的案件，冲击多年来确保全球问责的努力”；欧盟将密切关注其影响，并评估可能采取的进一步措施。 特朗普这项制裁行动是在内塔尼亚胡访问华盛顿之际做出的。美以两位领导人星期二在白宫举行会谈，特朗普公布了美国接管加沙并将当地巴勒斯坦人迁移至其他中东国家的计划。 人权活动人士表示，对国际刑事法院官员实施制裁将产生寒蝉效应，而在该法庭正在调查的其他冲突地区，也会违背美国在当地的利益。 美国公民自由联盟(American