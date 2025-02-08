日本氣質女神柴崎幸6招自然系保養秘方，活出美麗與優雅肌膚！

柴咲幸（柴崎幸）14歲時被星探挖掘，2000年在電影《大逃殺》中一舉成名，至今出道多年，柴咲幸本人也說過，肯定存在「只有年長女性才能擁有的美」，那麼到底她是如何保養的呢？ by 美麗佳人編輯部- 2025/02/07 更新 text／Marian 柴咲幸14歲時被星探挖掘，2000年在電影《大逃殺》中一舉成名，紅遍海內外，陸續出演《破案天才伽利略》系列、《在世界的中心呼喊愛情》、《夢想飛行》、《Orange Days》等熱門影劇，柴崎幸不只會演戲，還會唱歌，甚至與福山雅治組成團體KOH+，影視歌三棲之餘，柴崎幸還成立經紀公司Les Trois Graces、崇尚永續的她在北海道經營牧場、自創保養品牌HAFURI-ME，2018年被日本政府任命為「環境特別宣傳大使」，多才多藝的她完全跨越年齡框架，柴咲幸本人也說過，肯定存在「只有年長女性才能擁有的美」，那麼到底她是如何保養的呢？ 1.根據年紀膚況挑選產品 柴咲幸表示38歲時，護膚習慣迎來了轉折點，因此開始注重成分，特別挑選滋潤的產品，每個人的肌膚狀態可能會隨著年紀轉變，因此需要定期檢視保養品是否符合自己的需求，並依照情況更換。 2.早上不用洗面乳 許多女星都分享過早上不用洗面乳的保養方式，柴咲幸也是如此，不用洗面乳，而是在清水後以擦拭型化妝水來清潔肌膚，避免過度清潔導致的乾燥。 3.芝麻油清潔頭皮 柴咲幸經常以長直髮造型示人，不過她表示有一段時間頭皮有嚴重的困擾，經常紅腫、發癢甚至長粉刺，去皮膚科治療後她還剪了短髮，後來在斯里蘭卡接觸阿育吠陀，因此學習到芝麻油來清潔頭皮，將芝麻油加熱靜置後，變成透明油狀塗抹在頭皮上再沖洗，這是他的方式！ 4.調適生活節奏 柴咲幸在東京和北海道都有生活圈，她也因此會輪流居住，當東京生活太忙時，就會去北海道補充能量，感受大自然的力量，這就和人們定期放鬆旅行的觀念一樣，身心要好好調節，有能量才能有美麗，柴咲幸表示自己其實很隨性，想睡多久就睡多久，想吃多久就吃多久，不會勉強自己，過著自然的生活。 5.身體護理 柴咲幸的身體肌膚狀態也非常好，除了平常運動維持線條之外，她在沐浴時會全身塗抹保養油，並進行按摩，以保持肌膚的彈性和光澤，按摩也能進行簡單的排毒。