知情人：電詐園和「一帶一路」是共生關係 【新唐人北京時間2025年02月08日訊】泰國總理佩通坦2月5日至8日訪問北京，曼谷已宣布同期對泰緬邊境實施斷電斷網以打擊電詐集團。有關此前中國演員王星被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底電詐園區後獲救的事件所引發的效應告一段落。一位親身到過妙瓦底並了解內情的知情者向大紀元透露電詐的演變史，並指因為歷史原因，中共本來是這些電詐園的總後台。 泰總理訪北京 電詐園與「一帶一路」關係再引關注 據中共新華社報導，2月6日上午，中共黨魁習近平在北京會見泰國總理佩通坦。佩通坦此行被指是因為王星事件對中國人赴泰旅遊產生負面影響。 知情人李先生接受大紀元採訪時透露，這次王星被釋放，根本不是泰國警方或中領館的營救，而是東美園區的老闆崩牙駒（尹國駒）給東美園區的負責人打了電話。之後王星被送過河，是從KK園區那個碼頭過去的，沒有從東美園區走，然後交給了泰方。 東美集團的老闆尹國駒（崩牙駒）被指是緬北電信詐騙集團背後的主使者之一，經由支持中共政府的「一帶一路」計劃，為中共服務，因此得到中共政府的背後支持。 KK園涉及另一個中共「一帶一路」項目的利益關係者段正禮。 中共官媒《環球時報》2019年曾刊發文章《聽中國企業家講「一帶一路」故事：在緬甸不毛之地共建特區》，吹捧作為妙瓦底電詐園之一的KK園的創辦人段正禮，目前已刪文。 泰國媒體報導，中共公安部副部長劉忠義今年1月27日在曼谷會見泰方官員時表示，在妙瓦底就有36個中國人經營的大型電信詐騙集團，僱用超過10萬人進行詐騙活動。劉忠義還稱，目前被關押在曼谷的佘智江是中共政府打擊的電信詐騙頭號通緝犯，希望將其引渡回國受審。 佘智江是和KK園區臨近的另一個「一帶一路」項目「緬甸亞太國際智慧產業新城」（簡稱「亞太新城」）的創辦人、亞太國際控股集團的老闆。他2022年8月在曼谷被泰國政府逮捕，關押在泰國。他2023年在獄中錄下視頻，說自己是中共國安部前幹員，受到中共下令構陷和迫害，並聲明絕不會自殺。 知情人李先生曾到過妙瓦底，他受訪時強調說，據他所知，亞太新城雖然有賭博，但是沒有電詐。亞太集團主要經營賭場，還有大量私人經營的色情場所，甚至還有養殖、種植業，還有建材公司、大型商場、豪華酒店，有遍地的錢莊。 「亞太每個地方我都看了。它沒有鐵絲網，沒有受限制的地方，也許賺的錢當中有詐騙，詐騙的人掙到錢，到那裡消費、到那裡嫖、到那裡賭、到那裡洗錢。」 李先生說，佘智江在獄中反水，是因為現在假慈善家、詐騙犯、「嘎腰子老大」的帽子人家都給他戴上了，他就魚死網破了。他直接把國安的名單、具體的戰略情報，都開始往外爆，包括接受半島電視台採訪。菲律賓的華裔市長郭華萍出事也與他有關，情報非常準確。中共想將佘智江引渡回國，但佘智江看來已經留了後手。 電詐演變史以及與「一帶一路」的淵源 李先生在爆料中談到電詐的演變史以及和中共搞「一帶一路」的共生關係，當中涉及中共藉此推行境外殖民並成為中共紅色後代和高官後代利益鏈的黑幕。 李先生說，其實那種網絡詐騙不是中國大陸人最先搞的，也不是「一帶一路」一開始就是為了要搞詐騙。最開始是有那麼幾個台灣人搞網絡詐騙，台灣政府發現之後就對他們的犯罪行為予以打擊，他們就跑到對面的福建去了。在福建那個地方搞，台灣那邊有信號，所以他們就在福建搞詐騙。後來福建的一些人也學會了這招，也搞網絡詐騙。開始的那些人搞詐騙，「純粹就是詐騙，詐騙就算詐騙罪」，後來中國大陸那些人，「搞的詐騙園，為什麼讓人恐懼？它叫嘎腰子」。 類似「嘎腰子」或稱「割腰子」的傳言由來已久，有不同的版本，有的是指把人迷暈，然後神不知鬼不覺，摘下一顆腎，只留下被害人身上的血跡和剛縫合的傷口。 李先生說，開始的那些電詐集團，「你是自願地幫他去騙錢、拿提成，你的工作就是詐騙」。後來那些詐騙園區就變成了拐賣人口、限制人身自由，甚至對你進行體罰。「中國人是中國（中共）政府的奴隸，到了詐騙園區你是詐騙園區老闆的奴隸。」 李先生說，他被關在泰國移民監獄裡面時，遇到搞電詐的人很多，成百上千的，有些中國人其實是自願的，就是想要賺錢，因為在國內他活不下去，沒有工作幹，他想去幹那種苦力都沒有，國內的經濟太差，只是官方不讓說。「多少人吃不上飯、娶不上媳婦、蓋不上房，他們也想要掙扎一下，自願出去的很多。」