周曉輝：川普再退出聯合國機構 中共圖謀失算 繼美國總統川普（特朗普）不久前簽署行政命令，下令美國退出世界衛生組織、退出《巴黎協定》後，2月4日，川普又簽署了新的行政令，宣布美國退出聯合國人權理事會、禁止為聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供資金，並要求審查聯合國教科文組織，為退出該機構做準備。 在川普總統簽署退出命令的同時，白宮也發布了一份情況說明書，該說明書指出，所有這些聯合國機構都是「反美」的。而美國政府當然知道，這些機構「反美」幕後最重要的推手就是中共。 2020年4月8日，時任美國白宮貿易顧問的納瓦羅在接受福克斯新聞網採訪時指出，中共已經控制了聯合國15個機構中的5個。他說，過去十年來，中共政府一直在非常積極地採取行動，試圖通過推舉他們的人或他們的代理人當選這些機構的一把手，來控制這些機構，或通過殖民地代理的方式來影響。 聯合國15個主要機構分別是：聯合國糧食及農業組織、國際民用航空組織、國際農業發展基金、國際勞工組織、國際海事組織、國際貨幣基金組織、國際電信聯盟、聯合國教科文化組織、聯合國工業發展組織、萬國郵政聯盟、世界銀行、世界衛生組織、世界知識產權組織、世界氣象組織和世界旅遊組織。 在上述機構中，中共官員出任了糧農組織、民航組織、電信聯盟和工發組織的一把手；世衛組織則是由譚德塞這類殖民地代理替中共把持。即便沒被中共拿下一把手的許多重要國際組織，也都被中共安插了要職，或者收買他國擔任要職的官員。 這些國際機構被中共掌控後，任職的中共官員或其他被收買的外國官員，需要服從中共的命令，執行中共的政策，除了替中共攫取各方面利益，還刻意破壞針對侵犯人權、核擴散、流行性疾病、全球經濟危機等問題的解決方案等。 就拿人權理事會來說，其成員構成是根據地區來分人頭的，47個成員國裡大多數是非洲、拉美這些國家，很多獨裁國家都被中共收買和控制。這也是為何人權惡劣的中共的外交代表還在2020年4月初成為聯合國人權理事會協商小組成員，為何理事會保護共產中國、伊朗和古巴等人權記錄不佳的國家，而對以色列表現出偏見和不公平。 就在中共官員成為聯合國人權理事會協商小組成員後，德國NTV電視台在一篇題為「北京正滲透國際社會」的評論中寫道：「從世界衛生組織在武漢肺炎危機中明顯受到擺布可以看出：中國（中共）對國際機構的影響力日益增強。接下來北京還希望在人權事務上有話語權。」「讓該政權未來參與決定未來聯合國難民署專員應該對世界上哪些地點和情況加強關注，卻絲毫無視其對人權的踐踏。國際社會顯然願意接受這樣的任命。要不是整件事令人失望難過，如此滑稽的事情實在令人忍不住捧腹大笑。」 2024年4月17日，CNN-News18和India Today都曾報導了聯合國人權事務高級專員辦事處愛爾蘭前雇員艾瑪‧瑞利（Emma Reilly）在英國議會聽證會上，曝出了聯合國人權高專辦與中共政府之間存在「令人不安的聯繫」的證據。 瑞利指中共設法讓人權高專辦人權理事會處處長（一名法國人）祕密提供了參加聯合國人權理事會會議的中國持不同政見者和人權活動家的信息。隨後，這些人的家人「遭到警察的上門騷擾，並被迫打電話告訴他們停止宣傳。他們還被任意逮捕、在會議期間被軟禁、失蹤、無故被判處長期徒刑、遭受酷刑，維吾爾族人則被關進集中營」。 證據顯示：「在某些情況下，他們的家人在拘留期間死亡。至少一名被列入中共名單的人只參加了一個會外活動，但卻在後來返回中國後在拘留期間死亡。至少有一次，中共政府對一名非政府組織代表發出了國際刑警組織紅色通緝令。」 此外，瑞利還曝光了中共對其它聯合國機構和高官的滲透。如中共在為期兩年（2013—2015）的可持續發展目標談判過程中，賄賂兩位聯合國大會主席；強迫世衛組織編輯刪除掉可能指向新冠病毒（中共病毒）為實驗室洩漏的內容方面的證據；中共向聯合國機構提出了一個祕密條件，那就是中共提供的資金不能用於與台灣有外交關係的國家。 瑞利還將矛頭指向了聯合國祕書長古特雷斯，表示「自我審查」也延伸到了他的身上，他們避免討論某些問題，因為這樣做對中共有好處。這也就可以解釋，為何每次古特雷斯訪問北京都受到了習的接見和中共的熱情款待。 瑞利曝出的證據讓人瞠目結舌，這再次證明了此前中共滲透並在幕後操縱聯合國、聯合國正淪為中共的工具的說法並不虛。被中共滲透如此嚴重的聯合國，顯然無法能真正地主持公道、厲行法治，促進有效合作，展開切實行動。這樣的聯合國，只能讓世界更加扭曲。 僅舉一個例子，在2023年10月哈馬斯恐怖分子製造恐怖流血事件後，以色列發現聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處不僅有工作人員是哈馬斯，而且其所在地還藏有人質，因此以色列將其列為「恐怖組織」。而聯合國對此輕描淡寫，百般辯解，雖解僱了9名員工，但否認在知情的情況下援助哈馬斯。而大量證據早已表明，哈馬斯背後不僅有伊朗的支持，更有中共的鬼影。有中共滲透的聯合國組織幫助哈馬斯，也並不奇怪。 而意圖指點世界、打造所謂的人類命運共同體的中共還有一個算計，那就是利用美國資助的聯合國機構達到「反美」的目的。因為財大氣粗的美國是聯合國各機構最大的資金提供國，如美國繳納聯合國22%的會費，中共是15.254%，日本緊隨其後。