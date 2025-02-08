中国游客未现“井喷”式增长 新西兰能否祭出免签狠招?

为了推动旅游业的复苏，新西兰政府希望通过调整过去的高价值游客战略，转向重点吸引中国游客。不少旅游相关业者为春节前后预期中大量中国游客的到来做出了不少的投入，但事与愿违。业内人士表示，新西兰旅游成本畸高、中国经济疲软以及新中关系存在不确定性，都让新西兰旅游战略的调整受到挑战，而政府能否给中国公民免签也是未知数。 总理和部长的呼唤 为了提振经济，新西兰总理克里斯托弗·拉克森（Christopher Luxon）、经济增长部部长妮可拉·威利斯（Nicola Willis）1月密集表示，要把旅游业作为经济增长的主要抓手之一，而重点工作就包括吸引中国游客。 刚刚履新的经济增长部部长威利斯告诉媒体，新西兰政府将改变过去工党政府的高价值游客战略，希望入境人数越多越好。 同时是财政部长的这位重磅内阁成员表示，绝对希望中国游客恢复到新冠疫情前的水平。 威利斯透过新西兰媒体强调：“每一次、每一位中国游客来到新西兰，他们在我们本地经济中花的每一分钱，在旅游业从业者身上花的每一分钱，都让新西兰人受益。这些钱经由小企业主们传递到每一个就业岗位上。” 在新西兰官员热烈表态的背后，则是数字揭示的冷峻现实。 2019年，有大约41.9万名中国游客到访新西兰，是新西兰第二大国际旅客来源国，也是游客消费最高的市场之一。他们创造了17亿新西兰元（约70亿元人民币）的旅游收益。 2024年，根据新西兰官方发布的截至11月的最新数字，中国游客数量约为22.7万，只是疫情前的53.5%，也较大幅度落后于澳大利亚、美国。 新西兰旅游局国际部总经理安杰拉·布莱尔（Angela Blair）告诉媒体，通常情况下，在中国春节所在的月份，抵达新西兰的中国游客数量会"井喷"，但今年不太可能恢复到疫情前的水平。 “我们准备好了，他们却没来” 一些旅游业者为预期中的中国游客的增加做出来投入，结果大失所望。因为考虑到事情比较敏感，受访者要求不透露姓名以及公司的名称。 在罗托鲁瓦经营多家民宿的一位投资人告诉美国之音，行业里的很多老板在2024年下半年都加大投入，买房的买房、维护的维护、装修的装修，各方面都已经准备好了，就等中国游客春节期间到新西兰旅游，结果让他们大失所望。 这位不愿透露姓名的投资人说：“中国客人花的钱其实并不少，现在的问题是中国游客来的少了少，肉眼可见地少。元旦、春节这么一段时间，我自己算了一下，中国客人20%都没有，比2023年还惨。” 基督城一家土特产品店负责人张先生也表示，现在生意好难做，因为中国游客远没有期待的那么多。 他说：“来的中国团少了，而且基本不和本地旅行社有业务往来，店里就少了很多客人。不知道新西兰有什么举措能推动一下。” 在新西兰多个城市开有餐馆的一位投资人透露，春节期间的中国游客虽然比以往稍微多一点，但2024年全年看下来，和疫情前比减少三四成是有的，而且现在来了的也消费降级，不少人点的菜比2023年少。