新西兰4月起放宽签证规定以吸引更多外国投资者

新西兰政府星期日(2月9日)表示，正在简化其所谓的“黄金签证”计划，其中包括取消英语语言要求，以吸引富裕的外国投资者，旨在刺激经济增长。新规定将于4月1日正式生效。 新西兰移民部长艾丽卡·斯坦福(Erica Stanford)星期日在奥克兰表示，4月1日起，“积极投资人升级签证”(Active Investor Plus visa, AIP)的复杂加权系统将简化为两个类别，同时扩大可接受的投资范围。 她还表示，除了取消语言测试外，其他潜在的投资障碍也将进行调整，如投资者必须在该国停留的时间。 斯坦福(Erica Stanford)指出，该国的投资签证类别“更简单、更灵活”，以鼓励投资者选择新西兰，带来“资本、技能和国际人脉”。 她在一份声明中表示：“这些变革将推动我们的经济增长，为所有新西兰人带来更光明的未来。” AIP的两个新签证类别是“增长类别”和“平衡类别”。前者侧重于高风险投资，包括对新西兰企业的直接投资以及管理基金，要求最低投资额为500万新西兰元，投资期限至少三年。 后者侧重于混合投资，包括债券、上市股票、新建房地产项目、现有商业或工业地产开发、慈善捐赠、直接投资以及管理基金。最低投资金额为1000万新西兰元，投资期限至少五年。 此前，新西兰政府已为“数字游牧者”放宽一项签证规定，允许度假旅客在访问新西兰期间远程工作，最多90天。旨在促进其旅游业，并希望借此吸引高技能人才长期定居。 经济增长部长妮古拉·威利斯(Nicola Willis)表示，前政府对AIP的调整阻碍了潜在投资者申请新西兰居留权。她说，自2022年以来，通过AIP类别进入新西兰的移民仅投资了7000万纽元。相比之下，在新冠疫情爆发前的两年里，移民投资额达到22亿纽元。 “本届政府的目标是欢迎那些希望为新西兰做出贡献的人。” 在2024年第三季度陷入技术性衰退后，新西兰政府希望利用利率下降的机会来提升经济表现，但也承认缺乏必要的资本。今年1月，政府宣布计划成立新西兰投资局(Invest New Zealand)，该机构隶属于政府的国际经济发展部门，旨在为海外投资者提供一站式服务。