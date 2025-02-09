中国1月份消费通胀在春节影响下加速 制造业持续疲软

中国官方数据显示，受春节影响，今年1月份中国消费者价格指数(CPI)年增0.5%，是5个月以来最高增速。但生产者价格指数(PPI)年减2.3%，已连续28个月下跌，反映出消费支出情况不一和制造业活动低迷。 路透社援引分析人士的看法称，在美国对中国加征关税背景之下，除非政策制定者能够提振疲软的国内需求，否则中国今年可能持续面临通缩压力。 中国国家统计局星期日(2月9日)公布的数据显示，1月份消费者价格指数(CPI)较去年同期上涨0.5%，高于12月份0.1%的涨幅，也高于路透社对经济学家调查估计的0.4%。 剔除波动较大的食品和能源价格，核心CPI连续第四个月回升，同比上涨0.6%，涨幅比前一个月有所扩大。 经济学人智库(Economist Intelligence Unit)高级经济学家徐天辰表示，尽管消费者价格预计将逐步上涨，但由于工业品产能过剩问题持续，生产者价格不太可能在短期内回到正值。 “如果用GDP平减指数来衡量，仍需要几个季度才能走出通缩，”徐天辰说。 这些数据受到季节性因素影响，因为中国最大的年度假期农历新年今年提前至1月，而不是去年的2月。通常情况下，在农历年节期间，消费者会为家庭聚会储备食品等商品，进而推高价格。 中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读时表示，从同比看，服务、食品价格受春节错月影响涨幅较大，加之汽油价格回升，共同影响CPI同比涨幅扩大。 机票价格同比上涨8.9%，旅游业价格上涨7.0%，电影及演出票价格上涨11.0%。食品中，猪肉和鲜菜价格分别上涨13.8%和2.4%。 路透社报道，假期的消费者支出数据喜忧参半，反映出消费者对工资和工作保障的担忧。 澳新银行(ANZ)分析师表示，虽然中国人们涌入电影院，在购物、餐饮和国内旅游上花费更多，但假期期间的人均支出仅同比增长1.2%，远低于2024年人均支出9.4%的增幅。 环比来看，1月份CPI较上月小幅上涨0.7%，低于市场预期的0.8%。 2024年全年，中国全国CPI同比上涨0.2%，与上年持平，远低于3%左右的官方目标。这也意味着中国CPI连续第13年未能达到年度目标。 香港中文大学商学院兼职副教授庞溟(Bruce Pang)说，中国各省已宣布了2025年的经济增长目标，CPI涨幅目标平均低于3%，显示政策制定者已预见到了价格水平的变化和压力。 中国制造业在1月份意外收缩，而服务业活动放缓，市场对进一步刺激政策的呼声不减。外界普遍预计北京今年将保持5%左右的经济增长预期，但美国新关税将对出口构成压力，出口是中国经济为数不多的亮点之一。 1月份生产者价格指数(PPI)同比下降2.3%，与12月份的降幅持平，但比2.1%的预期下降幅度更大。出厂价格已经连续28个月处于通缩状态。 保银资产管理公司总裁兼首席经济学家张智威表示，预计中国政府在3月份的“两会”之前不会调整货币或财政政策。