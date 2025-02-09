加勒比海规模7.6浅源强震 触发海啸警报

中美洲洪都拉斯北部海域于当地时间星期六(2月8日)晚间发生了加勒比海地区四年来的最强烈地震，一度引发海啸警报，随后解除。 据美国地质调查局(USGS)，此次地震测得地震规模为7.6，震源距离开曼群岛海岸约209公里。而德国地球科学研究中心(German Research Center for Geosciences)测得规模为7.5，两者均显示震源深度为10公里，属浅源地震。 美国海啸警报系统稍早预测，古巴可能出现高达3米的海浪，洪都拉斯和开曼群岛海浪则可能有高达0.3至1米。美国海啸警报系统也对波多黎各和维尔京群岛发布了预警。警报随后解除。 最初的海啸威胁警报涵盖了10多个国家。 地震发生约三小时后，美国当局警告称，仍可能出现高达30厘米(11.8英寸)的“轻微海平面波动”，但重大威胁已过去。 美国太平洋海啸警报中心(Pacific Tsunami Warning Center)称：“根据所有可用数据……此次地震引发的海啸威胁已经解除，不会再构成进一步威胁。” 在地震发生后的不确定期间，开曼群岛和波多黎各的地方当局警告居民远离水域。 波多黎各地震网络主任安赫尔·巴斯克斯(Ángel Vázquez)解释道：“虽然预计不会发生强烈地震，但出于安全考虑，在另行通知之前任何人都不应下水。遵循官方信息并避免谣言传播至关重要。” 皇家开曼群岛警察局向美国哥伦比亚广播公司(CBS)表示，目前还没有关于地震本身造成损害的报告。 截至星期六晚间，至少有326人向美国地质调查局报告感受到地震。 根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的信息，此次地震是自2021年海地发生规模7.2地震以来，该地区发生的最大地震。 此外，在欧洲，自2月1日以来，希腊圣托里尼岛、阿莫尔戈斯岛、阿纳菲岛和伊奥斯岛等旅游岛屿，已记录到800多起规模达3以上地震，导致圣托里尼岛1.6万名居民和游客大多数撤离。