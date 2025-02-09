泰国领导人寻求与中国更多的合作

泰国总理佩通坦·西那瓦(Paetongtarn Shinawatra)誓言深化与中国的合作，打击困扰两国的网络诈骗中心。她星期六(2月8日)在结束访问中国时签署了十多项协议，以提升两国之间的双边经济联系。 有分析人士说，泰国总理的四天访问显示泰国正在“相当好”地管理与中国的关系。 澳大利亚拉筹伯大学研究员亨特·马斯顿(Hunter Marston)说，“此次访问显示泰国愿意在一些方面积极合作，让泰国在经济上受益，并增强泰国保护其在邻国缅甸的安全利益的能力。” 佩通坦在去年8月掌权后首次正式访问中国前说，她希望展示泰国镇压在泰缅中边境附近地区运营的非法网络诈骗中心的决心。 泰国政府星期二宣布将暂停缅甸附近部分边境地区的电力供应，加强打击网络诈骗活动。 泰国领导人还寻求北京帮助增强中国游客前往泰国旅游的信心。中国电视演员王星从泰国被绑架到邻国缅甸的一个诈骗中心，引发了中国游客对前往泰国旅游风险的普遍担忧。 中国国家主席习近平星期三在北京与佩通坦举行双边会晤时称赞泰国在打击网络赌博和电信诈骗方面的“努力和有效措施”，并说两国应“加强执法、安全和司法合作，维护人民生命财产安全”。 佩通坦承诺“采取坚决有效措施”打击网络诈骗活动，并表示她“严肃对待”在泰中国公民的安全。 佩通坦这个星期接受中国官方《中国日报》采访时说，“我亲自调查了所有的安全问题，我与警方、军方以及所有相关人员进行了交谈”……“以便能够照顾到所有想来泰国的人。” 专家说，虽然中泰加强执法合作的意愿有助于将网络诈骗中心推离边境地区，但不太可能完全根除非法行动。 新加坡国立大学政治学家庄嘉颖(Ian Chong)说，“除非泰国和中国愿意在缅甸进行大规模跨境行动，否则网络诈骗行动将寻找其它地方进行”。 泰国那黎宣大学东南亚事务专家保罗·钱伯斯(Paul Chambers)对美国之音说，北京和曼谷加强执法合作的一个潜在风险是，可能“导致中国警察在泰国的存在极大增强，且不负责任”。 庄说，由于美国国际开发署曾经是泰国打击人口贩运行动的“主要资助者”，特朗普政府冻结对外援助的决定可能会使北京和曼谷镇压网络诈骗团伙的努力复杂化。 他在电话中对美国之音说，“习近平和泰国总理的会晤没有讨论谁将提供资金来继续这些计划。” 深化经济关系 除了加强打击网络诈骗的共同努力外，泰国和中国还希望深化基础设施、数字经济和电动汽车等领域的双边经济合作。