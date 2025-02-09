3000人于伦敦的中国新大使馆选址示威 挤满邻近马路 反对“巨型间谍中心”

在英国高官开绿灯下，中国在伦敦兴建新的巨型大使馆计划很有可能会获通过。身处英国的香港倡议者正在尽最后努力，于星期六(2月8日)下午组织了一次大型示威，有大约有3,000人参与示威，示威者不止爆满选址前皇家铸币厂前的空地，更因为人数太多而慢慢挤出马路，当地警方需要控制场面，以免阻碍交通。示威主办者指，这次示威已经证明，当局在较早前公布的一份宣称“现场足够容纳示威者”的交通报告并不合理，因此不应该批准新大使馆兴建。 伦敦警方严阵以待，派出10部警车和过百名警员在现场维持秩序。有在场警察对美国之音指，伦敦警方预计有2,000人参加，但现场参与示威的人数比预计的多。 示威主办者首先邀请国会议员发言。英国保守党影子保安国务大臣图根达特（Tom Tugendhat，又译董勤达）说，中共在新大使馆选址内发生的事情都不会有利于英国国家利益。 他说：“我们知道当中共关一扇门，里面关住的唯一的东西就是人们的自由。” 保守党议员指中国新大使馆会是“巨型间谍中心” 英国保守党影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick，又译郑伟祺）说，英国首相斯塔默（Keir Starmer，又译施纪贤）跪在中国国家主席习近平的脚下，中国新大使馆会是“巨型间谍中心”，他们需要“抗争到底”。 他说：“这是一个错的地点。这是一个错的程序。这对于英国的国家安全也是错的。勇敢的居民不应该要住在一座由中国共产党营运和拥有的地方。” 英国国会跨党派香港小组主席、属于执政工党的国会议员麦道国（Blair McDougall）说，示威者需要向北京显示他们会站起来抗争。 他说：“我们要有勇气对中国说，如果你想在这里有一个大使馆，你需要关闭新疆的（强迫劳动）营。如果你想规划通过，就需要释放你从香港人存款偷取的亿万元。如果你想这国家对你开放，你需要打开黎智英的监房并释放他。” 在英港人远道而来示威 不少在英国的香港人远道而来示威，北至苏格兰有人乘飞机到伦敦，曼彻斯特亦有三部旅游巴士接载示威者到场。雪埠（Sheffield，雪菲尔，又译称锡菲)、列斯（Leeds，又译里兹）、伯明翰(Birmingham）等城市亦有人组团到场示威。 香港人周先生对美国之音后，他跟太太在香港雨伞运动后的2015年搬到英国，今次带了儿子，由李斯特 (Leicester，又译莱斯特)到伦敦示威。 他说：“因为我们很不想亦非常反对中共在这里开一个巨型大使馆，如果它开启了，这将会是另一个中共海外警署，甚至是酷刑中心，他们什么都做得出。我们绝对反对，所以山长水远都来。可能有很多英国人还未很明白共产党有多恐怖，做的事有多恶劣，我们要站出来发声，让他们知道。” 现任英国沃京罕区议会（Wokingham Borough