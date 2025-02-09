DeepSeek下棋靠忽悠「贏」ChatGPT 網友：教訓深刻 【新唐人北京時間2025年02月09日訊】兵走日字、像過河，「戰死」的棋子可復活！DeepSeek在與ChatGPT進行的一場國際象棋對弈中「臨場發揮」，依靠大忽悠逆風翻盤。離譜得超乎想像的對弈過程與戲劇般反轉的結局，讓眾多圍觀的網民大跌眼鏡。這場匪夷所思的棋盤對決的錄像，日前在互聯網上曝光，引發中外網民的圍觀與熱議。 中國企業研發的AI語言大模型DeepSeek近期異軍突起，在國際社會引發極大爭議與關注。美國國際象棋（俗稱「西洋棋」）大師和評論員羅茲曼（Levy Rozman）（網絡別名Gotham Chess）靈機一動，讓DeepSeek與ChatGPT（o1 模型）進行了一場國際象棋比賽。他為這場長達數小時的棋盤對決錄製的視頻，近日被上傳到互聯網影音共享平台上，引來了眾多中外網民圍觀，在中國國內的社交媒體上還迅速衝上了熱搜榜。 在這場別開生面的「賽事」中，ChatGPT執白棋，DeepSeek執黑棋。比賽開始後的前十幾分鐘，雙方按照正常的規則對弈有來有往，羅茲曼則在一旁不時點評一下對弈雙方下棋的技巧，還一度稱讚這是一場「品質不錯的較量」。 在正常博弈的這個階段，ChatGPT 的表現總體上更勝一籌，隨著棋局展開，白棋的勝率不斷上升，一度飆到了 90%。 在ChatGPT的凌厲進攻下，DeepSeek一度為了保王而不得不捨棄自己的一匹「馬」。但是，接下來就出現了十分離奇的場面： DeepSeek 突然憑空在棋盤上「復活」了自己已經「死掉」的像，它宣稱，國際西洋棋協會臨時更改了規則。ChatGPT竟然對此沒有提出異議，繼續把 DeepSeek 復活的像給吃掉了事。 ChatGPT默認對方臨時更改規則的做法讓DeepSeek變得更加大膽，它直接把「小兵」當馬使用，斜踏日字吃掉了ChatGPT的「皇后」；讓自己的「像」過河飛入對方陣地腹部；甚至突然把ChatGPT的一個小兵變成了自己的「兵」，還宣稱對方的兵已被自己「策反」。 白棋秒變黑黑棋的場面極富魔幻性，ChatGPT 的勝率從此開始大跌。看到這超級離譜的一幕，羅茲曼也忍不住嘲諷道，「在國際棋賽中，這個步法實屬罕見！」 ChatGPT