觀神韻似穿越至古老中國 聖胡安觀眾陶醉其中

【新唐人北京時間2025年02月09日訊】2月8日，神韻新世界藝術團在美國波多黎各聖胡安的路易斯·費雷表演藝術中心（Centro de Bellas Artes Luis A Ferré）進行了兩場演出，場場爆滿。到場的主流觀眾彷彿被神韻演員帶領著穿越到古老的中國，他們陶醉於舞蹈之美，並感受神韻所傳遞的訊息。 聖胡安酒店學校創辦人兼主席Silvia Cestero：「觀賞這樣一場演出是絕無僅有的體驗 。」 Silvia Cestero：「卓越的舞蹈演員，精彩的高難度技巧，他們將自己的心投入到這令人矚目的藝術之中。一切都完美無瑕。」 企業主Celestino Arias：「這是我們第二次來觀看演出，去年我們也來了。我們覺得這場演出非常吸引人。我欣賞他們將高科技數字背景與人物演出融合在一起。我也喜歡演出背後的精神內涵，還有他們所呈現的關於中國的一些事情，那些人們通常不太了解的，也沒有人會告訴我們的事情，但他們以非常積極正面的方式展現出來。我想他們一定有自己的原因。我們非常喜愛這場演出，因此今年又回來觀看。今年我們一共有七個人來觀看。」 Silvia Cestero：「哦，太出色了！能夠看到他演唱的歌詞，(感受到)傳遞的訊息，真是美妙至極。」 Silvia Cestero：「我熱愛、醉心於中國舞蹈。最重要的是，我深深沉浸、陶醉在中華文化中，這文化通過舞蹈傳遞出來，這是光明與愛之舞。我彷彿穿越到了那個我未曾了解的中國。」 神韻的宗旨是恢復中華五千年傳統文化，塞萊斯蒂諾·阿里亞斯(Celestino Arias)對此十分認同。