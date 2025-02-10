三角角力：在特朗普和莫迪誓言深化关系之际，中国向印度示好

印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)星期三访问美国，成为美国总统特朗普就职以来首批到访华盛顿的少数外国领导人之一。在印度巩固与美国的关系之际，中国也在力图改善与印度的关系。专家认为，中国部分出于对美印关系加强的日益担忧而对印度示好，是维护地区平衡这个更广泛战略的一部分，尤其是在北京预计在特朗普新政府时期它与华盛顿的紧张关系将持续存在的情况下。 美印领导人都强调要深化伙伴关系 莫迪在访问美国前夕发表的一份声明中说：“此次访问将是个机会，可以巩固我们在他(特朗普总统)第一任期内的合作成果，并制定进一步提升和深化我们伙伴关系的议程，包括在技术、贸易、国防、能源、和供应链韧性领域。” 印度政府官员表示，莫迪准备进行额外的关税削减，以避免与美国的贸易战。 特朗普此前与莫迪通电话后表示，他们在通话中讨论了“扩大和深化合作”，并重申了他们对战略关系和由美、日、澳、印四国组成的四方伙伴关系的承诺。 中印力图改善关系 与莫迪访问美国前不久，印度最高职业外交官 – 外交秘书唐勇胜(Vikram Misri)在北京与中国外交部长王毅举行了会晤。两国签署了一项“稳定和重建关系”的协议，包括恢复直飞航班和印度朝圣者对西藏一个圣地的朝拜，以及加强人文交流。 此次访问是这两个邻国最近一系列接触的一部分。去年10 月，双方达成边境协议，从而缓解了五年来持续的紧张局势。 在莫迪政府刚刚采取以人文交流为中心的措施之际，中国也从2024年开始发起了为期数月的单方面公共外交活动，目的是改善其在印度的形象。在印度，人们普遍对中国持怀疑态度。 中国向印度发起魅力攻势 中国的这个策略涉及中国政府为印度学者、新闻记者和社交媒体影响者组织的一系列中国之旅，以及由中国驻印度大使徐飞洪领导的一个在线魅力攻势。 去年10月，在YouTube和Instagram上拥有超过20万粉丝的印度在线内容创作者赞·安华(Zain Anwar)应中国驻新德里大使馆的邀请，成为11月前往中国的印度记者代表团的一员。 他在上海加入代表团后，受到了当地政府的接待，还去了热门的旅游景点。然后，他们前往深圳并参观了那里的主要景点。 参观结束后，安华在YouTube上发布了他的旅行视频，重点介绍了中国生活中的各种文化层面的东西。