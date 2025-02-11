被控非法充当中国代理人的波士顿“侨领”被陪审团判决无罪

联邦陪审团星期一(2月10日)裁定，一名因为向中国官员提供当地华人社区个人、异议人士和团体的信息被联邦当局指控非法充当中国政府代理人的波士顿男子无罪。 现年65岁的梁利堂(Litang Liang，音译)在联邦法院被判无罪。美国政府于2023年起诉了他，称其在2018年至2022年期间未经登记而充当中国政府代理人，向北京提供反对中国政府的异议人士的照片和信息，组织针对民主派异议人士的反抗议活动，并且向中国公安部门提供潜在的招募人员名单。 出生于中国并归化为国公民梁利堂否认所有指控，坚称自己无罪。其辩护律师在庭审中称，这些指控“荒谬”，并指责政府意图打压一名主张“和平统一”台湾的社区活动人士的言论自由。 中国政府坚持认为实行民主治理的台湾是有待统一的中国，而“和平统一”也是中国官方的口号。 “正义终于到来了。”梁利堂在庭审结束后，通过翻译对记者表示。 联邦检察官莉娅·弗利(Leah Foley)在一份声明中表示，尽管检方“尊重陪审团的裁决，但对(星期一的)判决感到失望。” 据其律师德雷格·德米西(Derege Demissie)介绍，梁利堂曾在一家酒店工作，并长期活跃于他所在的工会，同时也是波士顿华人社区的组织者和活动人士。 联邦助理检察官蒂莫西·基斯特纳(Timothy Kistner)在结案陈词时告诉陪审团， 中国政府找到梁利堂是因为北京“希望找到一个已经投入社区并了解当地人物的人。” 检察官表示，梁利堂在2018年至2022年期间向中国官员提供了有关个人的信息，并分享了有关持亲台立场的异议人士和团体的细节。 检方还表示，梁利堂在2018年访问北京，参加与中国共产党一个部门的会议后，创立了“大波士顿中国和平统一促进会”，该组织致力于推动中国关于台湾的目标。 梁立堂这样的亲北京活动人士经常被中国官方称为“爱国侨领”。 检察官指出，梁利堂还曾在中国官员指示下，在2019年组织了反对民主派抗议者的反示威活动，并在2022年向中国一个负责调查政治异议人士的机构官员提供了两名本地的潜在招募对象的信息。 在向陪审团的结案陈词中，律师德米西反驳称，梁利堂并未隐瞒其政治活动，这一起诉侵犯了梁利堂依据美国宪法第一修正案享有的言论自由权利。 德米西表示：“如果此案与中国无关，那它根本不会存在。这就是此案的实质，而它的目的就是制造恐惧，而这一目的已经达成。” 身在美国的香港活动人士许颖婷(Frances