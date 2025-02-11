馬斯克發現FEMA上週為紐約非移支付5900萬奢侈賓館費 【新唐人北京時間2025年02月11日訊】億萬富豪馬斯克領導的政府效率部上任數天，即以迅雷不及掩耳之勢 ，力揭政府機構開支中的大量腐敗和浪費，震動美國政壇。 繼在美國國際開發署揭開駭人驚聞的浪費，引發政壇巨震後，馬斯克2月10日又在X帳戶發帖稱，@DOGE發現，聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency，縮寫：FEMA）「上週」向紐約市的豪華酒店發送了5900萬美元，用以安置非法移民。 馬斯克貼文說：「這筆錢的支付違反了法律，並嚴重違背了川普總統下達的行政令。這筆錢是用來幫助美國人救災的，卻被花在非法移民身上！今天將要求退回這筆錢」 。 這讓人聯想到去年歷史性颶風「海倫」襲擊北卡、南卡、喬治亞州等多州，造成至少230多人死亡，成為美國史上最致命的風暴之一。其中106名遇難者來自北卡，災民指控FEMA救災不力，甚至阻擋災民救災，引發眾怒。 川普今年1月24日視察北卡表示，指責聯邦緊急事務管理局「令人非常失望」，形容該機構官僚主義，動作很慢，並希望能夠進行徹底改革或乾脆廢除，將更多的災害管理責任轉移給各州。 馬斯克的天才查帳也引發一些民主黨人士的不滿，指控從通川普繞過程序，授權馬斯克稽核政府支出。 對此，美國資深共和黨參議員肯尼迪（John Neely Kennedy，與肯尼迪家族無關）發言捍衛政府效率部（DOGE）成果，揭露多筆匪夷所思的開支，甚至包含恐怖組織，視頻在X平台上引起熱議。 肯尼迪議員在發言中表示，「我來告訴你們馬斯克都發現了什麼。我覺得這很吸引人。」 肯尼迪表示，USAID養了1萬多人，每年發放400億美元援助款，卻有部分資金流向阿富汗、葉門、敘利亞等地。 DOGE發現USAID捐錢支持越南的電動汽車。 USAID為印度的一家變性診所提供資金。 USAID給了一個塞爾維亞的LGBTQ組織150萬美元。