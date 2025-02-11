神韻是頂級巨作 格萊美獲獎歌手致敬藝術總監

【新唐人北京時間2025年02月12日訊】2月10日晚，神韻新世界藝術團在波多黎各聖胡安的最後一場演出，吸引許多藝術界人士前來欣賞。曾獲格萊美獎的波多黎各著名歌手艾維斯·克雷斯波盛讚神韻藝術完美超凡，是大師級的巨作。 格萊美獲獎歌手Elvis Crespo：「作為藝術家，我認為演出內容非常豐富。無論是協調性、編舞、色彩、服裝，還是樂團的表現，都展現了大師級的水準。舞蹈演員與動態天幕、現場伴奏的音樂家之間的完美協調，讓我感到非常驚豔。我是和我的工作團隊、舞蹈演員們一同來欣賞的，我就問他們如何才能協調好這一切？因為神韻藝術家們是在現場演出，他們肯定經過了大量的排練。這是一流的製作，簡約而具普世性，色彩豐富，我非常非常喜歡。」 艾維斯·克雷斯波是波多黎各著名歌手、藝術家兼音樂人，曾獲得多個獎項，包括格萊美獎和拉丁格萊美獎，以及委內瑞拉鑽石蘭花獎，其專輯《Suavemente》曾打破波多黎各的銷售紀錄。 作為專業人士，他對神韻音樂家和歌唱家的精湛技藝讚不絕口。 Elvis Crespo：「歌唱家的聲音太棒了，超級出色！鋼琴家也同樣出色。這是一個完美的組合、完美的作品，一個充滿多樣性、讓人大腦活躍的作品。演出蘊含許多藝術，音樂、舞蹈和故事等。到目前為止，我所看到的一切都非常令人著迷。」 Elvis Crespo：「神韻音樂確實很吸引人，是不同的人在分享的音樂，音樂的編排表達某種意思，展現一個時代和文化。這絕對需要非凡的音樂家和一位了解（中國傳統）文化的優秀指揮，當你聆聽時，會讓你感受到（傳統）中國的氛圍。我人在波多黎各，而神思開始旅行，感覺自己彷彿置身於中國，這就是音樂和藝術的神奇力量。」 神韻演出展現的精神和文化內涵，也引發艾維斯·克雷斯波的共鳴。 Elvis Crespo：「毫無疑問，我能感受到藝術的神聖祝福，也能感受到創世主賦予我們的才華。通過這種藝術形式來展現這些天賦。」 Elvis Crespo：「演出展現了這個亞洲（中國傳統）文化的歸屬感，這是一種古老的文化，歷史悠久，有著豐富的傳統。在我看來，演出（復興中國傳統文化）的使命非常有分量，我為此向藝術家們表示祝賀。他們表達了對自己文化的熱愛、對故鄉的熱愛以及對先祖的敬仰。」 艾維斯·克雷斯波盛讚神韻藝術完美超凡，並向神韻藝術總監致敬。 Elvis Crespo：「我向神韻藝術總監表示祝賀，就我個人而言，他在藝術的各個方面都成功征服了我，從視覺上來看，從動作、舞蹈、色彩到舞台布景，正如我們在波多黎各所說的，這一切都完美結合，構思精巧，我要再次恭喜神韻藝術總監！」 Elvis Crespo：「（欣賞神韻演出）你將看到一些完全不同的東西，豐富多彩，充滿歷史感，能夠觸動你的心靈。無論是藝術家、樂團、編舞、舞蹈演員，還是舞台設計師，表現都非常完美。」 （更多信息請點擊神韻官網