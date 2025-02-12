被控非法充当中国政府代理人的前纽约州长助理孙雯及丈夫受到新的指控

曾任两位纽约州长助理的孙雯(Linda Sun)和丈夫胡骁(Chris Hu)在被控充当中国代理人的案件中受到了更多指控。 美联社(AP)报道说，据检察官表示，星期二，孙雯和胡骁在布鲁克林联邦法院的听证上对这些指控辩称无罪。 孙雯出生在中国，归化成为美国公民，在大约15年的职业生涯中，她在纽约州政府担任过多项职务，包括民主党籍的州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)的副幕僚长和前民主党籍州长安德鲁·库默(Andrew Cuomo)的副多元化事务官员。 检察官说，孙雯在中国官员的要求下，在纽约州政府内部推动中国政府的优先事项，比如阻止台湾政府代表与州长办公室的接触。检方说，作为回报，胡骁在中国的各种商业投资得到了帮助。 孙雯已在去年被指控违反《外国代理人登记法》(Foreign Agents Registration Act)、串谋洗钱和帮助他人从事签证欺诈并非法入境美国。胡骁之前被指控串谋洗钱、串谋从事银行欺诈和滥用身份验证方式。 检察官星期二说，针对孙雯和胡骁两人的串谋洗钱罪都被修订，包括进更多的法律条款。胡骁对三项新增的洗钱罪辩称无罪。 替代前项起诉书的最新起诉书没有详细解释对胡骁的指控的性质，只是说，它们与2020年总计150万美元的三笔金融交易有关。联邦检察官的一位发言人除了提到替代起诉书的内容之外，拒绝发表更多评论。 孙雯的律师之一贾罗德·谢弗(Jarrod Schaeffer)说，修改后的起诉书并没有针对孙雯提出任何新的罪名，也没有“矫正在前项起诉书中发现的关键错误”。 胡骁的律师没有立即回复美联社星期二发出的请求置评的电邮。夫妇二人去年交保获释后目前仍然是自由的。他们定于4月23日返回法庭。 检察官已表示，夫妇两人与中国官员的财务安排帮助他们在长岛购买了一座360万美元的住宅，在夏威夷购买了一座近200万美元的共管公寓式住宅，还购置了豪车。孙雯还收到过小礼物，包括观看中国艺术团表演的门票以及“南京盐水鸭”。 孙雯的律师在寻求撤销指控的动议中争辩说，她由于自己的富有和族裔背景而受到了不公平的针对。 “在政府看来，孙女士和她的家庭简直是太富有了，如此之富有，一定是有某种邪恶的原因，”这份文件写道。“政府方面吐沫飞溅地谈论州政府操守规则和未披露的礼物，最终得出结论认为，当一位华裔女士据称从其他华人那里收到未报告的礼物时，她一定是被中国付钱收买了。”