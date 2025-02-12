俄罗斯释放正在服14年大麻罪刑期的美国公民

白宫宣布，2021年8月以来因携带医用大麻入境而被俄罗斯拘押的美国教师马克·福格尔(Marc Fogel)星期二(2月11日)被莫斯科释放并且正在返回美国。 63岁的福格尔正在服14年的刑期，预计星期二当天结束时他将在宾夕法尼亚州东部与家人团聚。 他乘坐美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的外交特使史蒂夫·维特科夫(Steve Witkoff)的私人飞机离开了俄罗斯领空。维特科夫帮助谈判促成了他的获释。 特朗普的国家安全顾问麦克·华尔兹(Mike Waltz)说，美国和俄罗斯“谈判了一项交换”，以释放福格尔，但没有透露按照协议美方要采取的行动。近年来，美国在此类换人协议中经常释放莫斯科想要的俄罗斯囚犯。 华尔兹从更广泛的地缘政治角度描述释放福格尔的协议，称这是“俄罗斯方面表现出的诚意，也是我们朝结束乌克兰残酷而可怕的战争的正确方向迈进的标志”。俄罗斯2022年对邻国乌克兰发动入侵，双方都有几十万人死伤。 特朗普曾誓言在1月20日就职前促成俄罗斯结束对乌克兰的战争，但他的助手最近说，他希望在新政府上任的100天内，即大约4月底前做到这一点。 华尔兹说，“自特朗普总统宣誓就职以来，他已成功争取世界各地被拘押的美国人获释，特朗普总统将继续努力，直到所有被拘押的美国人返回美国。”最近释放了六名被关押在委内瑞拉的美国人以及福格尔获释是仅有的公开事例。 福格尔在旅行中携带少量医用大麻，用于治疗背痛。他被俄罗斯法院判处有罪，并在2022年6月开始服14年的刑期，前总统乔·拜登(Joe Biden)的政府去年底将他的案例列为被不当拘押。 维特科夫是纽约的亿万富翁房地产高管和特朗普的密友。他之前曾帮助谈判达成历时六个星期的加沙停火协议，那场谈判是拜登在总统任期最后几个月内发起的。 维特科夫还一直在秘密谈判释放福格尔的协议。他乘坐私人飞机飞往莫斯科时，在线航班追踪器发现了他的行踪。 2021年11月，在美国带领西方反对俄罗斯入侵乌克兰之际，时任中央情报局局长威廉·伯恩斯(William Burns)曾飞抵俄罗斯首都，试图阻止俄罗斯入侵乌克兰但没有成功。维特科夫此行是伯恩斯那次访问之后已知的美国高官首访莫斯科。