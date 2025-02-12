中国收紧微短剧监管：强化政治安全红线，严控舆论与文化输出

中国国家广电总局最近发布新规，实施针对微短剧的“分类分层审核”制度，要求网络平台不得上线传播、引流或推送未标注许可证或备案号的作品。此举在加强内容管理的同时，引发业界关于创作自由与市场监管平衡的讨论。随着多家短视频平台迅速下架违规作品，中国微短剧市场的野蛮生长时代或将告终。专家指出，新规不仅出于文化导向与市场规范的考量，更是中共为维护政治安全、强化舆论管控的重要举措。 “分类分层审核”将中国国产微短剧分三层级，其中重点微短剧、普通微短剧均应报广电主管部门进行规划备案和成片审查。涉及“政治、军事、外交、国家安全、统战、民族、宗教、司法”等特殊题材、总投资额达100万元人民币(约13.6万美元)以上的重点微短剧由国家广电总局管理。而普通微短剧(总投资额度30-100万元人民币)和其他微短剧由网络视听平台管理。 新规实施后，中国短视频平台立即落实治理行动，抖音、快手、微信官方2月10日分别发布违规微短剧治理公告，下架含有不良价值观导向、低俗“擦边”等内容的微短剧，其中快手称已累计整改千余部违规剧目。 中国微短剧业内反应：欢迎加强监管 在中国被严格审查的社交媒体上，微短剧监管话题迅速引发热议。微博相关话题阅读量超过8700万，登上热搜榜第二的位置。多数网民支持加强监管，认为规范市场秩序、淘汰劣质内容势在必行。 根据《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，截至2024年6月，微短剧用户规模已达5.76亿，占网民总数的52.4%，市场规模突破504.4亿元，同比增长34.9%，超越中国电影全年总票房收入。 来自北京的影视从业者袁小姐指出，微短剧市场近年来呈现爆炸式增长，投资金额和市场产值不断提升，乱象也随之增多。她以书面形式对美国之音表示，分类审核制度将有助于提升行业竞争力和规范市场秩序。尽管政策限制了部分题材创作，但也为创作团队指明了方向。“平衡合规与创意，也是创作团队保持竞争力的能力之一，政策整体有助于市场良性发展。”她说。 湖南的小红书短剧行业博主“大片小剧”也以书面形式对美国之音表示，随着微短剧快速蓬勃发展，出现内容同质化、剧情逻辑混乱、演员演技浮夸等问题，部分作品存在低俗、暴力、虚假信息等不良内容，行业内普遍认为分类分级审核制度有助于规范市场秩序，淘汰低质量、低水平的作品，而部分制作方和平台已加强内容审核和质量把控，提升作品的艺术价值和社会效益。 难以承担主旋律功能 微短剧面临尴尬境地 来自成都、现移居台湾的作家上官乱直言，中国影视内容长期受审核制度约束，微短剧自然也不例外，像是一般题材必须备案，涉及到重大题材像是港澳台、民国或司法层面的题材由中央管理，现在则是加大审查力度。 上官乱告诉美国之音：“现在又出了一个规定，就像规定那个太监不要去逛青楼一样，其实多余的，只是敲打，以前他更多的黑名单制的，已经失控的时候严加管制，但现在更多的是白名单制，规定你只能写哪些题材，做一个市场化的管控，对这个资金的流向做一个引导。” 上官乱认为，创作公司自我审查一定远不及“红线”，但需严格管控影视公司资金流向，避免热钱流向被官方视为“较垃圾、对政府没好处的影视内容”。 就影视业逻辑而言，上官乱指出，微短剧制作成本低、商业化能力有限，因此过去监管部门对其相对宽松，同时希望利用其推广地方文化和旅游。但由于微短剧无法实现政府要求的正能量宣传目标，监管力度开始加大。 “没有办法达到监管部门想要的正能量宣传效果，短剧它根本就不会承担这种说教、承担官方主旋律的这种功能，对于监管部门来说，没有正面效果的话就打压好了，完全是一个没有用的东西。”她说。 中共官媒《人民网》1月13日报道称，中国微短剧市场呈“拔节生长”之势，但作品强化“二元对立”，价值观传递出现偏差，未来微短剧行业从业者应当坚持内容为王。 与此同时，中国广电总局1月发布 “微短剧+”行动计划，包括“跟着微短剧去旅行、跟着微短剧学经典、微短剧里看非遗”等，积极出台将微短剧纳入文化产业发展的扶持政策。 打压微短剧的政治安全考量 位于台北的国防院国防战略研究所政策分析员刘姝廷指出，中共在推动微短剧产业发展的同时，也担心其网络影响力可能引发执政风险，比如短剧内容可能会挑起禁忌话题，或市场商业利润扩大导致难以掌握，导致执政安全风险。涉及统战、民族、外交等题材，必须由中共中央统一口径进行管控。