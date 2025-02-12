中國女星自曝無證酒駕肇事逃逸 輿論譁然 【新唐人北京時間2025年02月12日訊】2月12日，有關中國大陸「女演員自曝酒駕肇事逃逸」的話題登上熱搜榜，引發關注。 近日，《甄嬛傳》中余鶯兒（余答應）的扮演者崔漫莉，在社交媒體直播時自曝在東陽市橫店拍戲時曾無證酒後駕車，並肇事逃逸，把對方的車門撞凹進去了。 她在直播中表示，那年在拍一部戲，然後喝酒了，膽子特別大，「我朋友開車去的，他已經就是喝斷片了，那時候橫店好像還沒代駕什麼的。」之後在醉酒的朋友的指示下無證開車。 「我真的開走了，之後到酒店大門口，我倒不進去，我沒學過倒車呀，然後結果把旁邊那個車倒拱起來了，旁邊的車門就撞擠進去了。我聽到好像咚的一下，我下車一看，把人家車那個車門撞凹進去了。我在想怎麼辦，然後我朋友說『你傻啊，趕緊跑啊，走，開車走』。」她說。 之後，她和朋友決定逃逸，住到了另一個酒店。她說，「我嚇得一晚上，想人家不會過來找我吧。我心想著，我又沒有駕駛證，車又不是我的……」 第二天，她回到肇事事發地，詢問酒店前台有沒有攝像頭，得知攝像頭壞了，她說，「那我就開心了。我就想攝像頭壞了，那我還怕個屁啊。」 更令人無語的是，她之後還透露了第二次無證駕駛的經歷。當時，她明知自己駕駛證過期還非要開車上路，還表示如果被交警查到，就打算靠「夾子音」扮懵懂無知混過去。 此事引發大陸網民熱議：「我懵了，她說這些到底想表達什麼，圖什麼？」「被扒的明星見多了，自爆的明星頭一回見。」「這是要自己爆料把自己送進去的節奏？」「這算是自首嗎？」「甄嬛傳要面臨下架了。」 「憤怒了。」「反面教材趕緊封殺！」「她直播前是不是也喝酒了。」「戲裡戲外都一樣壞。」「這種人沒有法律意識，更沒有社會道德。」 「肇事逃逸犯法的，要坐牢的。」「明顯這是在引流，只是方法太齷齪了。」「口無遮攔，自作孽不可活！」「這種事情是可以隨便開玩笑的嘛。」 「酒駕，技術差，還攝像頭壞了、開心壞了，這種女人真是素質極低，很多很難想像在沒有證據的情況下，她們會做多少無視法律法規，破壞他人財產的事，沒有愧疚之心，還不用負責，真是太可怕了。」 據橙柿互動‧都市快報報導，12日上午，從東陽市相關部門獲悉，11日東陽警方針對崔漫莉所說情況已開始介入調查，目前崔漫莉並不在東陽境內。 2月12日，崔漫莉發短信告訴紅星新聞，她說的是她做夢的事情，亂吹牛的，「怎麼可能是真實的事情，就是做夢夢到的事情。」 公開資料顯示，崔漫莉，1988年2月3日出生，畢業於北京電影學院，2008年進入演藝圈，先後參演過30餘部連續劇。她因在電視劇《甄嬛傳》中扮演心狠手辣、恃寵而驕的「妙音娘子」余鶯兒被觀眾熟知。 （記者李恩真綜合報導/責任編輯：李泉） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/12/a103958097.html