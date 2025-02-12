約旦國王見川普 接受加沙難民 以哈或重啟戰爭 【新唐人北京時間2025年02月12日訊】觀眾朋友好，今天是美東時間2月11日，星期二，歡迎收看新唐人快訊。 美國總統川普今日在白宮，會見了約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），雙方就中東局勢，特別是加沙地帶的未來進行探討，包括重新安置加沙地區的巴勒斯坦人的問題。 美國總統 川普：「我們會確保那裡和平，不會有任何問題，不會有人質疑，我們會妥善管理它（加沙）。最終，我們將實現大規模的經濟發展，也許是該地區最大的經濟發展。我們將在那裡建造許多好東西，包括酒店、辦公大樓、住房和其他建設，我們會打造成它應有的樣子。」 川普重申，他將推動美國控制加沙走廊，並重新安置 200 多萬巴勒斯坦居民。 川普表示：「我們要讓加沙成為一個繁榮的地區，而不是現在這個死亡陷阱。」 在這次川普與約旦國王的會談中，雙方達成協議，約旦將接收2,000名來自加沙的重病或罹患癌症的兒童，提供醫療照護，約旦國王表示，埃及也將提出相應的解決方案。川普表示這是一項「美麗的善舉」，並強調美國將與約旦及埃及合作，為加沙人民尋找長期解決方案。 阿卜杜拉二世也呼籲國際社會，加強對巴勒斯坦問題的關注，他表示約旦願意在有限範圍內，提供人道援助，但強調不會接受大規模難民遷入。約旦已接納了超過200萬巴勒斯坦難民，但認為接納更多難民可能對該國穩定造成挑戰。 另一方面，以色列和哈馬斯面臨重開戰火的局面，週一，哈馬斯宣布，將推遲釋放以色列人質的計劃，理由是與以色列在安全和人道主義物資方面存在分歧。 川普總統隨即下最後通牒，要求哈馬斯在週六中午前，務必釋放所有人質，否則將面臨「地獄般的慘狀」（all hell is going