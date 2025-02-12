吃了元宵別忘訂情人節大餐 單身開房一樣贈好禮

今（12）日是元宵節，再過兩天就是西洋情人節，台中各大飯店紛紛推出各式優惠，其中星享道酒店集團特別替單身者著想，推出「祈求好姻緣住房專案」，為單身貴族提供一個尋找真愛的好機會。凡入住贈送台中有名的樂成宮「月老參拜攻略」，搭配台中知名伴手禮蛋塔和麻糬，甜蜜蜜的黏住愛情，讓您拜好拜對，吃甜甜，在新的一年馬上Get到好對象。 除了2月14日的情人節，近幾年情人們也會在3月14日白色情人節時加碼再過一次節，星享道酒店集團策劃一系列浪漫活動，自2月14日西洋情人節起，浪漫氛圍將持續至3月14日白色情人節，讓賓客在溫馨的節日氛圍中，細細品味每一刻的幸福時光。 星享道酒店集團旗下享得道Hotel的沐青餐廳特別推出晚餐限定「初見心動雙人套餐」，只需1,799元 10%的超值價格，即可享受高檔食材與儀式感滿滿的用餐體驗。從前菜到甜點，每一道料理都承載著濃濃情意，為你們的浪漫夜晚增添難忘回憶。 尚未覓得良緣的單身男女也別氣餒，讓月老來助攻締結良緣，星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel聯合推出「祈求好姻緣住房專案」，為單身貴族提供一個尋找真愛的好機會。凡入住贈送台中有名的樂成宮「月老參拜攻略」，搭配台中知名伴手禮蛋塔和麻糬，甜蜜蜜的黏住愛情，讓您拜好拜對，吃甜甜，在新的一年馬上Get到好對象。 西洋情人節當天台中日月千禧酒店24F極炙牛排館獨家端出限量30組的愛戀久久雙人套餐，除了有主廚精心設計的美饌佳餚，還搭贈法國頂級Moët香檳375ml一瓶、單支玫瑰，是您歡慶佳節、營造儀式感最佳的選擇。 極炙牛排館主廚汪伯昇表示，2月14日午、晚餐時段獻出的雙人饗宴套餐，以頂級食材搭配精湛烹調征服味蕾。主餐可自香煎季節時魚佐香檳醬汁、西班牙伊比利帶骨豬排、美國極佳級菲力牛排、美國極佳級肋眼牛排、A5日本宮崎和牛沙朗五道精選主菜中挑選兩道。其他菜色特別推薦的前菜「亞洲風味生食級干貝薄片」選用日本生食級干貝以昆布醃漬後，搭配醋漬後的小黃瓜及昆布鹽，風味清新高雅，尤其搭上以清酒、柴魚特製的湯凍，完美襯托出干貝的鮮甜；湯品「水煮牛肉丸酸菜清湯」鮮美香醇的湯頭以法式澄清湯製法、並佐上冬菜一同熬煮，再搭配上由美國牛肉、酸菜及泡椒特製、以油炸鎖住甜味的肉丸，以及融入蕃茄酸甜的蘿蔔，口味獨特，層次相當豐富；熱前菜「美國龍蝦」在活龍蝦上鋪灑通心麵後，放入融合各式蔬菜及香料精華的海鮮高湯中煨煮，蝦肉鮮嫩彈舌，飽吸湯汁後，更是別有一番滋味。還有開胃小品「法國吉拉朵生蠔」。 萬豪集團旗下的台中李方艾美酒店推出「微醺漫漫」住房專案，每晚NT$8,688起，包含一泊二食及PANO 24高空池畔酒吧的限定情人節特調，讓情侶在浪漫氛圍中共度佳節。入住期間為2月14日至2月16日，雙人每晚NT$8,688起，入住經典客房即可享一泊二食，包括雙人自助式早餐、晚餐與PANO 24特製情人節調酒，讓戀人們在精緻美饌與空間中享受極致浪漫體驗，創造為獨一無二的情人節回憶，相關資訊可洽酒店官網或客服專線。 坐落於酒店24樓的PANO 24高空池畔酒吧，在情人節期間自2月12至2月底，獻上限定Valentine Set組合，套餐售價NT$980 10%，內含兩杯特製情人調酒與精緻下酒拼盤，特調更以愛情為靈感取名，以威士忌為基底的「我是如此相杏」搭配蘋果、蜂蜜與杏仁，香甜濃郁，餘韻帶著淡淡果仁芳香，以杏仁的諧音來描繪情侶間細膩又深刻的信任與默契；而另一杯粉色的「愛你玫差」則以琴酒融合玫瑰、草莓、優格、葡萄，細膩綿密的口感，交織出酸甜愛意，每一口都是心動的瞬間，搭配高空美景，讓戀人們在璀璨星空與微風輕拂中，舉杯共度專屬浪漫，為愛情升溫。 李方艾美酒店情人節限定住房專案加贈雙人自助餐。 圖：李方艾美酒店/提供