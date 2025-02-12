藍白卡住1607億逾半是國防預算！為何公務員恐領薪沒事做……..

2025年度中央政府總預算案，在立法院朝野混亂中三讀通過，席次逾半的藍白陣營聯手大砍2075億元、凍結1607億元，創下歷史新高。 表面上，政府能動用的預算仍高達2.9兆元，與上年度相去不遠；實際上，這項宛如掐住各部會脖子的刪法，將對政府運作帶來巨大衝擊。 總預算案三讀通過後，朝野反應大相逕庭。當晚，總統賴清德親上火線在臉書發文說明，總預算扣除合計1.8兆元的法律義務支出與一般補助款之後，政府實際可支配預算僅1.3兆元，卻被國會刪凍超過35%，「不要說政府，任何一個企業組織都無法正常運作。」 立法院國民黨團總召傅崐萁則強調，刪減後的總預算是2.9兆餘元，仍然是歷年最多，「不理解為何民進黨無法執政」。 一位資深主計官員直言，這次預算爭議最關鍵之處，是在野黨以「精準打擊」方式，集中火力刪減、凍結各行政單位「業務費」，刪減前後金額看似變動不大，但可能達到實質癱瘓政府的效果。 因為「業務費」的性質，就像是讓政府機器開機運作的燃料，包含水電費、通訊費、車資、差旅膳宿、清潔和保全等承攬人員薪酬等，都屬於業務費範疇。 少了業務費的公務機關，就像一輛設備完善但油箱見底的車，最極端的狀況下，可能會讓胸懷壯志的公務員，鎮日被迫枯坐在辦公室裡，無所事事。 況且，依照《預算法》規定，經立法院審議刪除或刪減的預算項目「不得流用」；也就是說，就算政府手中還有2.9兆元預算，也不能挪用任何一塊錢來權充業務費，更不能動支發生緊急狀況得彈性使用的預備金，毫無周轉空間。 「這就像媽媽砍孩子10%零用錢，看似影響不大，但如果這10%零用錢是『吃飯錢』的80%，而且規定不能拿其他錢來吃飯，那孩子絕對會餓死。」這位有數十年經驗的主計官員，給了生動易懂的形容。 尤其令人感到擔憂、甚至引發國際媒體注目的是，被凍結的預算當中，竟有逾半數的899億元，是攸關國家安全與戰備能力的國防預算。 過去10年，台灣國防預算穩定成長，自2015年的3193億元，一路上升至2025年的4760億元。儘管如此，台灣國防支出近年從未達到國內生產毛額（GDP）3%，2025年約2.45%，比起外界推估中國每年軍費高達7.3兆新台幣，更是相形見絀。美國總統川普去年競選期間，甚至公開喊出台灣國防支出應達GDP 10%。 國防部副部長柏鴻輝嚴肅強調，業務費是國軍零附件籌補、添購油料的支出，是維持戰力的最基本要素，「國軍弟兄每天面對高強度威脅，卻沒有給足夠的國防預算支撐，對官兵情何以堪？」 預算三讀後，也引發國際媒體關切。法國《世界報》以「儘管面臨中國入侵威脅和川普施壓，台灣仍削減國防預算」為題報導；美國媒體CNN則評論，「台灣的軍力與中國差距很大，削減預算，讓人擔憂北京可能趁隙而入。」 為化解紛爭，總統賴清德首度動用《憲法》賦予的院際調解權，邀集行政、立法、司法、考試和監察五院院長共商國政。會中針對總預算案爭議，立法院長韓國瑜承諾召集朝野協商討論，但也期盼行政院不要提出覆議案，以「追加預 算」方式尋求解套。唯有雙方各退一步，這場朝野合力演出的預算荒謬劇，才有機會扭轉結局。 (本文或今周刊授權轉載，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》第1469期) 你可能也會感興趣》 6年燒光2千萬退休金！勞保勞退5萬不夠用，71歲阿伯重當社畜啟示：為何多數人省錢一輩子退休10年內花光 https://btoday.cc/75bqny