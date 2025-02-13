朝韩紧张进一步升级？首尔称朝鲜拆除边境附近离散家属团聚设施

韩国星期四(2月13日)表示，朝鲜正在拆除金刚山旅游特区内的一处设施，该设施是用于接待朝鲜战争后离散家属团聚的会场。朝鲜的举措是朝韩关系进一步加剧的最新迹象。 据韩联社报道，负责处理朝韩事务的韩国统一部发言人具炳衫在一份声明中表示：“(韩方)严正敦促朝方立刻停止拆除行为。” 韩国统一部的声明强调：“拆除金刚山离散家属团聚会场是践踏离散家属夙愿的反人道主义行为，也是对韩方国有财产的重大侵害。” 声明补充道：“(韩国)政府将采取法律措施，并与国际社会合作，商讨相应对策。” 1950年至1953年的朝鲜半岛战争使数百万人被迫分离，朝鲜半岛分裂为二，许多兄弟姐妹、父母子女、丈夫妻子因而分离。 这场敌对行动以停战协议而非和平条约结束，因此朝鲜和韩国在技术上仍处于战争状态，所有直接的民间交流都被禁止。 自1988年以来，约有13万韩国人登记为“离散家庭”。根据官方数据，截至2025年，约有3万6千人仍然健在。75%的人表示他们不知道亲人是生是死。 金刚山观光区位于朝韩非军事区之外，与开城工业区并列，曾是两项重要的韩朝经济合作项目，被视为战后数十年敌对关系中的和解象征。 朝鲜金刚山的团聚活动令人动容，见证了朝鲜半岛分裂所带来的巨大人道代价。然而，这些团聚活动受两韩政治变化的影响，且经常被平壤用作谈判工具。最后一次团聚活动是在2018年举行。 朝韩两国关系目前处于多年来的最低点之一，朝鲜不断升级对南方邻国的言论，并将韩国列为“敌对国家”。 去年，朝鲜违反联合国制裁发射了一系列弹道导弹，平壤还炸毁了朝鲜边境连接两韩的部分公路和铁路。 2023年，平壤废除了2018年与韩国签署的一项军事协议，这项协议旨在缓解两国之间紧张局势和意外冲突风险，随后韩国也采取了类似举措。 尽管如此，最近有迹象表明，朝鲜可能准备重新向部分外国游客开放，这将是自新冠疫情导致边境关闭以来的首次。 总部位于北京的高丽旅行社(Koryo Tours)星期四表示，朝鲜旅游“正式恢复”，其部分工作人员已获准进入罗先地区，希望这将标志着旅游业的重启。 (此文依据了路透社和法新社的报道。)