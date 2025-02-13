中國遊客滯留南極 2天多花20多萬 【新唐人北京時間2025年02月13日訊】近日，有中國遊客發帖文稱，數百名遊客因天氣原因無法乘飛機離開南極，被迫滯留，一起同行的有8人，滯留南極2天，多花了20多萬元人民幣。 中國社交平台傳出的貼文顯示，2月5日，銀海奮進號、麥哲倫探索號等南極郵輪上的數百名乘客因天氣原因無法乘機離開南極，滯留的遊客中一大半是中國人。 還有網友在滯留期間通過社交平台發帖，向附近船隻上的被困中國遊客喊話聊天。 2月11日，有中國遊客李微（化名）告訴南方都市報，因滯留南極2天，他們的後續行程受到影響，機票和酒店全部改簽，「一行8人額外支出20多萬元」。 另一名中國遊客聞夏（化名）說，滯留南極造成較大經濟損失，「酒店、訂好的米其林餐廳、遊玩行程、接機都不能退，還耽誤了媽媽過生日」。 2月13日，多名中國遊客滯留南極多花20萬元的消息登上熱搜，許多大陸網友表示，能去南極的也不差這點錢，這是「有錢人的煩惱」。 有7年多從事南北極旅遊體驗師經驗的樊先生介紹說，因天氣原因導致遊客滯留南極的情況並不罕見，「一般是大霧影響機場的能見度」。他表示，「天氣、冰況這些都會影響南極活動，比如造成航班延誤或取消。」 樊先生說，遊客被迫滯留南極，期間的住宿飲食費用一般會由遊輪公司承擔，不需要額外付費。 據他介紹，大多數遊客到南極旅行的花費飛在七八萬到十五萬元之間。從2017起，中國遊客到南極旅行的人數開始增長，而且遊客越來越年輕化，自助游的比例升高。 樊先生提醒遊客，到南極旅遊還面臨其他風險，例如，天氣、冰況可能會造成登陸、巡遊活動的取消，遊輪也可能出現故障。「遇到不可抗力造成航程取消的話，船公司一般會退款，其他的損失需要找保險賠付。」 據悉，喬治王島是南極極地旅遊一般選擇的首島，據中國國家海洋局極地考察辦公室官網信息，喬治王島所處位置為南極洲的低緯地區，四周環海，具有南極洲海洋性氣候特點，年平均氣溫－2.8℃。 另據國際南極旅遊行業協會（IAATO）成員智利Antarctica 21公司官網介紹，喬治王島的低雲、多霧和強風條件可能會導致往返南極洲的航班延誤。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/13/a103958332.html