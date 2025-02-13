王健林所持7702萬股權被凍結 相關話題上熱搜 【新唐人北京時間2025年02月13日訊】2月13日，有關「王健林所持7702萬元（人民幣，下同）股權被凍結」的話題登上熱搜榜，引發市場關注。 據天眼查顯示，近日，大連合興投資有限公司新增一則股權凍結信息，被執行人為王健林，凍結股權數額7702.8萬元，股權被執行的企業為該公司，凍結期限自2025年2月11日至2027年2月10日，執行法院為大連市西崗區法院。 該公司成立於2007年4月，法定代表人為王健林，經營範圍為項目投資、投資諮詢管理、經濟信息諮詢，由王健林、王思聰分別持股98%、2%。 中國房地產崩盤以來，萬達集團近年來危機不斷，現金緊張和大量債務纏身，不得不出售資產，包括旗下文旅資產、萬達電影股權及幾十家萬達廣場。 據知名產經媒體「財經三分鐘pro」今年2月12日報導，2025剛開年，萬達就上演了一出「廣場大甩賣」——短短一個多月，宣城、銅陵、安陽、四平、揚州5座萬達廣場接連被收購，接盤俠是新華人壽保險控股的坤華股權投資。 天眼查統計顯示，坤華股權投資已進行了14次對萬達廣場相關資產的對外投資，即新華保險已接手14家萬達廣場。 從2023年起，王健林為了還債，先後賣掉了30多家萬達廣場！ 近日，大連萬達集團股份有限公司新增一條股權凍結信息，股權被執行的企業為珠海橫琴穩馳企業管理合夥企業（有限合夥），凍結股權數額8.1億餘元，凍結期限自2025年1月27日至2028年1月26日。 上述報導說，這一事件與萬達集團和某企業之間的十餘億元的財務糾紛有關。在之前，萬達就因多次財務糾紛被凍結資產，累計凍結金額已近60億元！ 2024年，永輝超市、蘇寧易購、融創中國等昔日合作夥伴因股權回購糾紛向萬達發起仲裁，涉及金額超180億元。 報導說，這些年為了還債，王健林開啟了「賣賣賣」模式，將旗下13個萬達文旅項目91%股權賣給融創、77個酒店賣給富力；作價5000萬歐元賣掉了馬德里競技俱樂部17%的股份；此外，還出售了萬達電影、傳奇影業的股份、多家萬達廣場和聖汐國際遊艇制等資產······甚至連北京總部大樓都沒保住！ 今年初，王健林名下新增了一項股權質押操作，他將自己持有的大連萬達集團的240萬股全部股權進行質押，質權方為珠海萬贏企業管理公司。 （責任編輯：李恩真） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/13/a103958347.html