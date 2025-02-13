看見毛里塔尼亞．四｜撒哈拉沙漠的中文熱：水到渠成，道阻且長

「學中文就能找到好工作」成了西非國家毛里塔尼亞（Mauritania）新一代大學生的共識。這股「中文熱潮」背後，不僅是對中國語言文化的渴求，更是中毛兩國日益增強的經濟合作所帶來的現實需求。隨着「一帶一路」倡議的推進，中資企業在毛里塔尼亞的快速擴展催生了大量對中文人才的需求，而2019年努瓦克肖特大學孔子學院的成立，則為這股熱潮提供了催化劑。然而，儘管中文學習在當地興起，但毛里塔尼亞的中文教育仍面臨諸多挑戰：從教學資源的不足，到學科設置的局限，再到社會需求與教育體系的脱節。孔院多次被批「付出回報不成正比」、「培養人才專業性不足」。這不僅考驗孔院的發展模式，也關係到兩國未來更深層次的文化與經濟交流。 「看見毛里塔尼亞」系列報道之四 在努瓦克肖特大學學習中文的學生有一個共識，就是孔子學院的學生水平比較高，「我們中文系學習一年才能考HSK（漢語水平考試）一級，但是他們一年可以考到四級。」（歐嘉樂攝） 非洲人學中文大有可為 毛里塔尼亞（Mauritania），一半國土屬於撒哈拉沙漠的阿拉伯國家，15世紀開始先後被葡萄牙、荷蘭和英國和法國殖民。這個以伊斯蘭為國教、阿拉伯語為官方語言、法語為通用語言的多語系西非國家，近年來掀起一股來自萬里之外的學習中文熱潮。阿拉伯語和中文，作為世界上最難的兩門語言，在這片土地上產生了奇妙的交融。 2019年，毛里塔尼亞首都努瓦克肖特大學孔子學院正式成立，當地唯一一名中文教師、擁有博士學位的穆罕默德·謝班尼·貝納傑克（Mohamedou Cheibany Bneijeck），擔任起「外方院長」的職責。早在2008年，已有部分中資企業開始援建毛塔，其中建築業佔大頭。當時謝班尼就預測中毛兩國的合作將會愈加緊密：「那時這裏能說中文的人特別少，如果學習中文，會有更好的未來。」於是，他在大學選科時毅然選擇學習中文，後來又負笈中國待了九年，在河北大學攻讀漢語國際教育碩士、語言學及應用語言學博士學位。 20歲的馬寧和22歲的丁一是努瓦克肖特大學中文系大學三年級學生，同是也是孔子學院的學生，因為表現優秀得以在去年12月前往河北大學進行交流學習。馬寧將漢語作為個人學術發展方向：「我要去中國留學，還想讀博士。」他亦打算加入當地企業，為中毛公司合作提供便利。丁一則計劃去中國留學後回國當漢語老師。另一努瓦克肖特大學中文系畢業生白思美，則曾獲獎學金去浙江師範大學交流學習一年，回國後從事翻譯工作；她打算繼續攻讀國際關係或政治學碩士學位，希望將來能在國內外從事外交領域的工作。 中資走出去中文熱起來 1986年，毛里塔尼亞被聯合國定為世界最不發達的國家之一，經濟結構單一，只有漁業和礦業兩大產業，許多民眾生計維艱。直到2023年，全年GDP只有106.52億元美元，僅是香港的2.79%，在204個經濟體中排在第150位。同年，中國與毛塔簽署《共建「一帶一路」合作規劃》，基礎設施建設、通信技術、能源電力、水利水電、漁業、貿易等中資企業遍地開花。在失業率高達10%的情況下，「中文翻譯」成為當地炙手可熱的新工作，薪金比一般水平高得多，因此「學習中文可以找到好工作」，就成了大多數毛塔人的共識。 「『中文熱』是水到渠成的事情。」上海外國語大學阿拉伯語專業副教授、中國外語策略研究中心雙聘研究員孔令濤向《香港01》記者說道。1997年國家主席江澤民提出「引進來」和「走出去」戰略，促進國家邁向「開放型經濟」，加快中國融入經濟全球化的進程。孔令濤認為，「中文熱」始於2010年代，那也正是中國經濟高速增長的年代，「當中國經濟發展起來，中國企業走出去了，中文熱自然而然就發生了。」 孔令濤分析，非洲和部分東南亞國家本來就與中國關係友好，而他們大部分都是發展中國家甚至低收入國家，對中國的商品和技術需求較大，也更容易催生利益導向的「中文熱」；至於歐美國家的「中文熱」，所蔓延的範圍較小，主要只是出於文化欣賞的角度。 2018年至2021年間，孔令濤被派往非洲西北部的摩洛哥，擔任哈桑二世大學孔子學院中方院長。許多中國大型企業都有分部駐紮摩洛哥，例如華為、OPPO、VIVO、中興等高新技術企業，以及中國建築、中國電力建設、中國鐵建等國有建設企業。「我們孔子學院的學生非常受當地中資企業的歡迎，他們的薪水比當地一般收入水平高不少，甚至法國、西班牙等外企還多。」他驕傲地分享道，一名學生已經當上華為北非地區的人力資源總監。 非洲46國家設61孔院 「『一帶一路』倡議和孔子學院是相互成就的。」孔令濤說，前者構建「人類命運共同體」，後者則推動中外人民交流，促進理解和加深友誼，不僅讓中資企業「走出去」，更能「扎得深」。孔令濤又形容：「一帶一路是造富之路，造富無窮。」例如，中國原本存在「產能過剩」的問題，2013年河北省鋼鐵產業產量達到世界第一，「唐山一個市的鋼產量比美國的都多」，但市場消化不了，很多鋼鐵廠只能關閉，導致工人失業，「但我們的產能只要（外銷）出去一點，不僅為當地提供基建所需的鋼材，更解決無數的就業。」 全球有498所孔子學院和773所孔子課堂，非洲54個國家中有46個國家合共建有61所孔子學院。孔令濤指出，不同於國外其他推廣語言培訓和促進文化交流的機構，孔院是真正意義上的非營利機構，一學年收費僅140元人民幣，不僅開放給當地大學中文系學生，更開放給社會人士：「摩洛哥人吃一頓飯就要100塊錢，但我們一年就收不到200塊錢。」 然而，孔子學院近年在歐美地區遭遇重創，例如美國全境曾有118所孔院，目前已關閉了104所，英國、加拿大、瑞典、挪威等歐洲國家的孔院也紛紛關停。因為在歐美地區，孔院被普遍認為是「文化滲透」的政治工具，將會影響學術自由和學生的言論自由。對此，孔令濤反駁說，有關看法帶有偏見，「學生話都說不利索，我們怎麼控制他們的學術自由？」他表示自己在擔任院長期間，開辦學術研討會從未「審核學生的觀點」，只是強調前提是「中國友好」。他亦從未遇到過惡意詆毀，「我見到的所有人對中國、中國人都懷有非常美好的情感。」他認為，「中非友好」是在非洲順利運營孔院的重要優勢。 2010年代，孔院在全球範圍內呈現爆發式的增長，被批評「質與量失衡」。2020年，孔院不再由國務院轄下「中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室」（漢辦）管理，而是由負責民間籌款的「國際中文教育基金會」和負責師資培訓的「中外語言交流合作中心」共同運行，「提質增效、轉型發展」成了新目標。孔令濤相信，改制是為了讓孔院規模趨於穩定，並會逐步解決師資投入不足的問題，從而迎來更加穩健的發展模式。 投產「不成正比」人才「水土不服」