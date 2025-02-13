LG盃柯潔違規事件告一段落 農心盃17日再燃戰火 【新唐人北京時間2025年02月14日訊】「LG盃」決賽柯潔違規事件暫時告一段落。2月17日，第26屆「農心辛拉麵盃世界圍棋最強戰」和第2屆「農心白山水盃世界圍棋元老最強戰」將在上海大酒店重啟戰火。 此前「LG盃」決賽風波一度讓韓、中兩國棋院的關係劍拔弩張。最終，韓國棋院從保障世界圍棋大賽順利進行的大局出發，決定在本屆「農心盃」比賽期間暫不對「死子管理」規則進行處罰，只做提醒處理，給予中國大陸棋手一定的規則適應期。 相關閱讀：韓國圍棋隊教練首發聲 回應LG盃柯潔違規事件 中國圍棋協會負責人在接受採訪時表示，歡迎這一決定，並會加強棋手對比賽規則的適應能力，期待與韓國棋院相向而行，從而使這一風波偃旗息鼓。「農心盃」比賽也得以如期舉行。 第26屆「農心辛拉麵盃世界圍棋最強戰」（三國圍棋擂台賽）第三階段首場爭奪戰將於2月17日在上海拉開帷幕。日本隊主帥芝野虎丸肩負著拿下本隊首勝的使命，挑戰三連勝的中國隊三將謝爾豪。二人在上屆比賽曾經有過交手，當時謝爾豪勝出。 韓國隊尚餘兩員戰將，預計朴廷桓九段會以副帥身分登場，挑戰謝爾豪和芝野虎丸之間的勝者。其與謝爾豪的歷史戰績為4勝5負，與芝野虎丸的歷史戰績為7勝2負。 同時，一起進行的還有第2屆「農心白山水盃世界圍棋元老最強戰」（三國圍棋元老擂台賽）。中國元老隊先鋒芮迺偉九段一波五連勝後，韓、日兩國元老隊都僅剩主帥一人。 17日，日本元老隊主帥武宮正樹九段將登場攻擂，挑戰芮迺偉，二人的勝者將對壘韓國元老隊主帥劉昌赫九段。中國元老隊陣容毫髮無損，除芮迺偉外，還有曹大元九段、俞斌九段、聶衛平九段三人。 「農心辛拉麵盃」團體冠軍將獲得5億韓元（約34.5萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得1,000萬韓元（約6,900美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加1,000萬韓元獎金。 「農心白山水盃」團體冠軍將獲得1.8億韓元（約12.5萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得500萬韓元（約3,450美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加500萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：雲濤） 看更多 農心盃 農心白山水盃 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/13/a103958530.html