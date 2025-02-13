中國女博主抱怨：在俄羅斯旅遊太不安全（視頻） 【新唐人北京時間2025年02月13日訊】中共政府一直宣傳中俄關係友好，但許多中國遊客反映，俄羅斯人對中國遊客似乎並不友好。日前，一名中國女博主發布視頻，披露了自己在俄羅斯旅遊的糟糕經歷，直言去俄羅斯旅遊太不安全。 中國女博主在抖音帳號「娜姊的日記本」發布視頻說，「俄羅斯旅遊是真的太不安全了，我剛去玩了七天剛回來，我真的是在那裡每一天迫不及待，我就想回國。我頭一次出去外面旅遊，我每一天想的就是要回家回國，你知道嗎？我去之前我還覺得人家老毛子，應該跟咱們的關係不錯吧，應該會對咱們中國人比較友好吧，但是我這七天感受下來恰恰相反。真的，我覺得在他們眼裡咱們中國人就是人傻，錢多，好欺負，還不反抗。」 該博主在視頻中講述了自己和朋友在俄羅斯旅遊的一些遭遇，到達莫斯科第一天，她們坐計程車就被宰，司機找她多要錢，還威脅說，「如果你不給的話，就要把我們的行李箱拉去扔掉。」 隨後，該博主在莫斯科的酒店裡也有不愉快的經歷，她們放在房間裡的東西被搞衛生的服務員偷走了。「我的房間裡面買了東西放在地上，被阿姨直接給它偷走，你敢信嗎？而且還是那種千元級的酒店。」 該博主說，她和好友去參觀莫斯科紅場的列寧墓，好友帶了一個非常好看的保溫杯，安保人員說不能帶進去，但可以把保溫杯放在她的腳邊，等參觀完了再回來拿，「我們不過去參觀了20分鐘，保溫杯就被人家給偷了。」 這名博主在俄羅斯的糟糕經歷還不止這些，她在視頻中還提到，在俄羅斯住3000多盧布一晚的酒店，要求酒店換一下床單，酒店方面要收5000盧布折合人民幣400元。「你敢信嗎？換一個雙人床的床單居然要400元人民幣，你怎麼不去搶劫，真的就是把我們當豬宰。」 她表示，自己在俄羅斯這趟旅遊行程非常不愉快，提醒大家不要去俄羅斯旅遊。「諸如此類事情非常多，希望大家不要再像我一樣的，捧著錢去俄羅斯玩，然後給人家坑給人家騙，而且還吃啞巴虧，還不能反抗。」 「娜姊的日記本」在評論區寫道：「我不知道是不是很多人遭遇了，只是我一路遇到的事情真的太慘了，我和我的朋友都說此生不再去了，這樣打仗下去只會越發嚴重這種情況……」 其實在中國社交平台上類似的視頻很多，2024年11月8日，男博主「票王羅傑」也發布視頻說，俄羅斯人專門宰中國遊客：「誰跟我說中俄友好，我跟誰急。難道中國人的錢都這麼容易賺嗎？那就像我們正常從紅場打車到酒店，只有兩公里的樣子，那網約車顯示的是400盧布，那結果我們花了5000盧布。」 視頻中顯示，這名男博主和朋友在俄羅斯旅遊，乘坐計程車，朋友拿5000盧布給司機，司機不給找零，並且一再問他們「是不是中國人」，然後直接把車開走，不理會他們。 該博主說，「不要和我說什麼中俄友誼有多好，計程車都會被宰，在中途打車的時候，司機還問我們是不是中國人，如果是中國人那就狠狠的宰，難道中國人的錢都這麼容易賺嗎？」 他提醒說，以後去俄羅斯還是要少打計程車，要多打網約車，不然的話真的被宰，宰到一個是一個。「網上也有很多小夥伴說，從（俄羅斯）機場打車到市區，要花兩萬盧布，正常網約車只需要兩百人民幣就夠了，這不是坑是什麼，你們告訴我？」 有中國網友在視頻評論區留言說：「去俄羅斯玩，必須要找個翻譯，懂他們的法律，我也去了一年多，特別黑。」 還有網友說：「其實俄羅斯人並沒有那麼親華人，他們跟歐洲人更親。」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：王安平） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/13/a103958402.html