【菁英論壇】處分顧萬明 權鬥血雨腥風 李克強再被關注 【新唐人北京時間2025年02月14日訊】中共新華社有一名退休記者叫顧萬明，2024年年底被中共上海法院以尋釁滋事罪判處有期徒刑一年。最近有消息傳出，他還被新華社剝奪了退休待遇，以後就沒有退休金了。顧萬明之所以讓中共官方非常鬧心，是因為中共前總理李克強在上海突然去世之後，他寫了一封公開信，要求公開調查李克強的死因，給全黨全國一個交代。 李克強的死因確實有很多可疑之處，但時間過了快一年半了，估計大部分中國人慢慢都開始淡忘了。顧萬明的消息現在出來，把這個事情又重新調起來了。中共到底在害怕什麼呢？ 前新華社記者質疑李克強死因 引發黨內外共鳴遭判刑 獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示， 李克強於2023年10月27日去世，10月30日左右，顧萬明發表了一封公開信，其中一個內容就是要爐下留人，就是不要馬上火化，要求成立調查組調查清楚死因。因為一個正國級的國務院總理，在重重保衛之下游泳的時候，突發心臟病死了，這太蹊蹺了。他要求給個交代，這肯定會引起中共高層的震怒，當時影響非常大。 李軍說，顧萬明是什麼時候被抓的，至今也沒有任何準確的消息。只是有知情人說，他發公開信之後不久，大概是2023年11月初被刑拘，2024年11月被判刑一年。按照正常情況，如果從他被刑拘開始計算刑期的話，判刑的時候正好是一年，應該就出來了，但如果中共耍賴就不好說了。 另外，網上有一個新華社人事部的通告，稱取消顧萬明作為新華社退休員工的待遇。他退休前，曾經擔任過新華社廣東分社的社長。新華社省級分社的社長至少應該屬於廳級。 李軍說，顧萬明1978年考入復旦新聞系，1982年到新華社工作。他應該屬於見證改革開放的那代人了，特別他又在廣東，所以他應該是鄧小平政策的堅定支持者，也可能是李克強的一個支持者。所以，李克強突然死亡，對他們這樣的群體應該打擊是非常大的，也是非常震驚的。我在網上看到一些信息說，他對習下李上很有興趣，還很肯定，我估計是有期望值的。 資深撰稿人、獨立時評人士蔡慎坤在《菁英論壇》表示，李克強去世之後，無論是黨內還是黨外，大家首先感到的是吃驚、不可思議。 因為中共這些領導人的保健一直是做得很到位的。李克強一到上海，就傳出來在游泳的時候突然去世了。正常的情況下，即使有突發性心臟病，只要就近去搶救，不至於出現大的問題。何況李克強是一個正國級的領導人，他無論到哪裡都有很好的保健醫療。上海他住的那個地方，本身只有黨和國家領導人才有資格住的。所以說，應該是有足夠的力量來拯救李克強的生命的。 但是，恰恰在這樣的情況下，李克強突然就去世了。而且在這個之前，如果說他真的是心臟有問題的話，保健醫生早就會提醒他，不能再游泳、再旅行，恰恰這個事情就發生了。再加上他過去10年當總理期間，可以說是受盡了窩囊氣，沒有發揮他一個總理應當發揮的作用。更重要的是他手上的權力，基本上被習近平剝奪的差不多了，無論是他在經濟、財政、人事方面的權力，都被剝奪了。 所以，黨內外都有一種共鳴，或者有一種共情，覺得李克強在這樣的時刻去世，太讓人感覺到不可思議，也太讓人感覺到心裡有一種憤怒。相信顧萬明當時發出這封公開信，應該是經過深思熟慮的，他也知道會付出代價。因為像他這樣一個人，不可能不知道這樣一份東西出來之後，會給他帶來什麼樣的後果。他畢竟有30年的新華社記者生涯，可以說大大小小的事情、領導他都見過，各種各樣勾心鬥角的事情他也經歷過。之所以在退休十多年之後，他還敢於站出來發出這樣的聲音，我相信作為一個資深的高級記者，他覺得有責任，認為你這個執政黨或者是習近平，應該向人民有所交代，所以他才敢發出公開信。 據我瞭解，他是享受政廳級待遇的，他的醫療待遇是高於正廳級。 習地位不穩 危險隨時出現 權鬥更殘酷