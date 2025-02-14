新报告警告，中国在AI监控技术方面的发展可能加剧全球对异见的打压

一份新报告警告称，中国在人工智能和数据收集领域的技术进步，包括DeepSeek等大语言模型的出现，可能进一步加剧北京对国内社会的管控。而这些技术的出口也会给全球范围内的威权政府提供新的工具以打压异见活动。 “我们生活在一个数据驱动的威权主义日益加剧的时代。人工智能和其他收集与分析数字数据的技术正在改变专制者压制异见的方式，” 报告写道，“如今，中华人民共和国在收集和利用前所未有类型和规模的数据方面尤为突出，这些数据来源于公共和私人领域，既包括(中国)国内，也涵盖海外，旨在实现社会控制。” 这份报告由美国国家民主基金会”的“民主研究国际论坛”(International Forum for Democratic Studies)发布。作者是德国外交关系委员会(German Council on Foreign Relations)的高级研究员瓦伦丁·韦伯(Valentin Weber)。 四个值得警惕的领域 韦伯在报告中指出，中国在四个科技领域的进步值得引起注意和警惕，它们分别是人工智能监视的应用、神经和沉浸式科技、可以破解加密信息的量子计算、中央控制的数字货币。 中国在人工智能驱动的监控系统方面已经处于全球领先未知，这些技术可以监测人的面部表情、步态、和识别说话等，以便识别不“正常”的行为，帮助执法部门提前探测可能出现的事件。“城市大脑”就是中国在这方面的应用，该技术在新冠疫情期间帮助当局监控民众的活动。该技术也被应用在了中国的新疆地区。 “如果我们把中国的监控统治分为三个阶段的话，第一个阶段是情况了解，把所有的摄像头都部署好，” 韦伯博士在接受美国之音采访时说，“第二个阶段则是决策支持，比如说系统就会提示，‘嘿，有一个抗议活动要开始了’，以及预测性管辖这样的东西。” 韦伯说，DeepSeek这样的人工智能大语言模型的出现则帮助中国进入第三个监控阶段。“有DeepSeek的存在，它可以代替中共或是执法机构采取的一些行动，例如自动取消异议人士预定的酒店或者阻止他们去别处抗议等。” 沉浸式技术指的是包括头戴式虚拟现实装置和智能眼镜这样的设备，这些设备可被用于收集使用者的瞳孔变化和其他难以被观测到的身体反应。而神经科技，例如对大脑置入芯片，则可以直接收集使用者的大脑数据。