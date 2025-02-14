【秦鵬觀察】川普下令美式反腐 習強作鎮定 【新唐人北京時間2025年02月13日訊】觀眾朋友們，大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。 今天焦點：川普（特朗普）和馬斯克的審計進入一個新的階段，調查目標瞄準了聯邦官員和法官，美式反腐拉開序幕。下一步，瞄準了聯合國。 習近平苦苦等待川普電話，失望之餘，居然用了這一招。大陸公知反彈很厲害。 川普下令給馬斯克擴權 美式反腐拉開序幕 馬斯克的政府效率部DOGE，目前運用AI查帳，正忙得如火如荼。支持和反對的聲音也不絕於耳，法官給川普政府下達了幾個命令，十幾個州要控告DOGE，國會民主黨人也連番譴責。美國輿論的目標主要瞄準了馬斯克，稱他不僅讓數以千萬的人面臨餓死的威脅，而且破壞了美國民主和法治，等等。 對此，川普和馬斯克開始了反擊。週二（2月11日），川普在白宮召開記者會，公開為馬斯克站台，表達了對浪費、腐敗和低效，絕不妥協的堅決態度。 他們首先披露了更多的浪費和貪腐。比如，紐約的豪華酒店，剛剛從主管救災的聯邦緊急事務管理局（FEMA）獲得了5,900萬美元補助，用來容納非法移民，但是收取的房價，是正常房價的2倍。馬斯克稱這是犯罪行為。顯然，這裡存在腐敗。誰做的呢？目前，FEMA的四名職員被開除，包括CFO。 馬斯克還披露，有150歲以上的人領取社保金「我想他們可能已經死了，這是我的猜測，或者他們應該非常有名，兩者之一。」之前，參議員約翰‧肯尼迪說有650萬150歲以上的人。馬斯克還發現，財政部系統內還有大量重合的社會安全號SSN，而社安號類似中國的身分證號碼，這麼多號碼重疊的人，意味著不僅有數百萬人冒領福利金，而且很可能「去投票」。 更讓人吃驚的，是馬斯克和川普宣布，DOGE將調查那些儘管薪水較低，但身價高達數百萬美元的聯邦官員。馬斯克說「我們不知道為什麼。這些錢是從哪裡來的？我認為現實情況是，他們靠納稅人的錢致富。」 他們還揭露了美國國際開發署前負責人薩曼莎‧鮑爾的醜聞，她曾任歐巴馬時期駐聯合國大使，2021年5月宣誓就任USAID前署長。在短短3年半時間內，她的淨資產從670萬美元增至3,000萬美元，而她的年薪僅為18萬美元。 薩曼莎之前擔任哈佛大學教授，每年可賺47.1萬，在雀巢、谷歌和瑞銀等大公司演講可賺35.1萬，此外還有100萬的圖書版稅。但是，她持有1,173萬的股票，X著名博主@Zerohedge（零對衝）說，這又是一個「內幕交易員」。 零對衝說出了美國政壇的一個特殊人群，一些國會議員等透過股票交易，獲得了令人難以置信的財富。 去年7月份，包括霍利 (Josh Hawley）在內的兩黨參議員達成協議，再次禁止國會議員交易股票。霍利抨擊了一些著名的國會山富翁，稱「說實話吧。國會議員所獲得的資訊，從技術上來說並不屬於證券法所定義的內線資訊。」 川普要調查的，還不僅是聯邦官員。週二，他還說要調查法官。這意味著，美式反腐正式拉開了序幕。 那麼，接下去，這把火將燒向何方？有多少官員會被調查？最高到什麼級別，會到美國前總統嗎？美國國防部會不會有大地震？是不是會像《華爾街日報》說的那樣，下一步劍指中共盤據的聯合國？撤資聯合國？……都值得我們高度關注。