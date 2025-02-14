香港驻伦敦经贸办间谍案延至2026年3月开审

香港驻伦敦经贸办间谍案再度开庭处理，进行审讯前覆核。法官鲍比·奇玛·格拉布（Bobbie Cheema-Grubb）表示，案件需要延期至明年3月2日审理，审期定为五个星期。 这宗案件原本定于今年3月10日开审，但法官与控方及辩方律师讨论后决定延期。 63岁的香港驻伦敦经贸办行政经理、退休警司袁松彪（Yuen Chung Biu），及38岁的前英国边境部队（UK Border Force）职员卫志梁(Wai Chi-Leung Peter）被控两项控罪，包括英国《国家安全法》下的“协助外国情报部门“和“外国干预“两项罪行，分别最高可判刑14年。 控罪指，他们涉嫌在2023年12月至2024年5月间，协助外国情报机构收集情报、进行监视和欺诈行为，并涉嫌于2024年5月1日试图强行闯入英国一处民居。 卫志梁其后被加控公职人员行为失当罪，指他涉嫌在2022年9月16日至2024年5月2日之间，在没有正当理由下，搜寻英国内政部的资料库。他最高可被判囚终身。 两人对所有控罪都表示不认罪。 根据星期五（2月14日）的审讯前覆核，袁松彪的保释条件改为午夜12时至早上5时宵禁，居住在指定地点，警察可以随时上门检查，但不需接受电子监控。袁松彪需要每星期向警察报到一次。 卫志梁的保释条件改为晚上10时至早上7时宵禁，居住在指定地点，接受电子监控。 两人需要继续交出护照、不能出现在国际旅行枢纽、不能互相沟通或与证人联络、不能删除网上聊天纪录、不能使用VPN、不能使用可以绕过审查的Tor浏览器。 两人离开法庭时没有回应记者提问。下一次审讯前覆核定于6月19日。 香港驻伦敦经贸办副处长黄凯玲及助理处长胡文匡到庭旁听。 同案原第三被告、前英国皇家海军陆战队成员马修·特里克特（Matthew Trickett）在今年5月底被发现伏尸公园，当地警方指死因无可疑。