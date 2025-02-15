泰国把十名参与绑架演员王星的中国人引渡给中国

泰国警方周五（2月14日）表示，将把参与绑架中国演员王星的十名中国公民引渡给中国。这是泰国当局在王星遭遇绑架落入缅甸电诈团伙之手后在打击电诈行动中取得的一个重要进展。 王星是今年一月被电诈团伙引诱至泰国后遭到绑架，然后被送到缅甸的。泰国警方后来在缅甸找到了王星的下落，并将他救出。王星随后回到了中国。 王星失踪后，他的女友在几位知名演员的帮助下将王星的遭遇在社交媒体上进行了广泛的传播，引起舆论的高度关注，这也促使泰国当局加大了对电诈这种已经存在多年且为祸甚广的犯罪活动的打击力度。 据联合国的说法，有数十万人被犯罪团伙引诱和绑架，强行送进设在缅甸的电诈“园区”，在网上进行非法诈骗活动。他们针对东南亚地区的业务规模高达数十亿美元。 泰国皇家警察总监塔猜·皮萨尼拉布特（Thatchai Pitaneelaboot）表示，这十名中国嫌疑人是在缅甸妙瓦底（Myawaddy）一带活动的一个专门针对中国人的诈骗团伙。 对周边的东南亚国家来而言，中国游客是重要的经济来源。在新冠肺炎疫情之前，中国游客每年为该地区带来数十亿美元的收入。然而，对于人口贩运的担忧，以及社交媒体上流传的游客被犯罪团伙扣押的报道让许多游客对到东南亚旅游望之却步。 泰国警方在一份声明中称，这些人是在从泰国去柬埔寨的途中被泰国警察逮捕的。这些人将被引渡到中国接受审判。 塔猜表示，中国已向泰国通报了3700名犯罪分子的情况，这些人被认为是在缅甸经营诈骗中心的犯罪分子。 本周早些时候，泰国接收了200多名来自缅甸的呼叫中心的受害者。 控制妙瓦底周边地区的缅甸抵抗组织克伦国民军（KNA）的发言人告诉路透社，他们准备遣返数千人。 克伦国民军一位少校军官表示，“我们正在展开打击，但这需要时间。我们将尽快把这些人送回去。” 本月早些时候，泰国切断了缅甸部分地区非法经营场所的电力、燃料和互联网供应，这反映出曼谷当局非常担心泰国重要的旅游业会受到电诈活动的影响。 根据网上一些曾被绑架到缅甸电诈园区后侥幸逃出或被赎出的受害人的陈述，这些人在电诈中心每天要长时间从事电诈，如果业绩不好，要受到各种惩罚，包括暴打，如果反抗可能会被杀死，甚至一些人被“嘎腰子”，就是内脏器官被取出来，进行器官贩卖。 评论人士黄榆在1月17日为美国之音撰写的一篇评论中说，事件导致中国人开始怀疑这些电诈园区的背后是否存在中国官僚集团的系统性支持、怀疑中国在东南亚的存在特别是“一带一路”战略本身是否就包含电诈园区，更怀疑中国的发展模式是否就是一个更大的“人矿”园区。 （本文部分内容依据了路透社的报道）