飛天教授張鐵鈞榮獲加拿大國王加冕勳章 【新唐人北京時間2025年02月15日訊】神韻舞蹈藝術家、飛天大學教授張鐵鈞（Tia Zhang）女士獲頒加拿大勳章——查理三世國王加冕勳章（King Charles III’s Coronation Medal），以表彰她對社區的卓越貢獻。 2月13日，頒獎儀式在多倫多市府大樓議會廳隆重舉行。加拿大國會議員王啟榮（Kevin Vuong）代表聯邦政府頒發，由總督辦公室登記該獎章。 當天，張鐵鈞的親友、同事親臨現場，向她表示祝賀，共同見證這個特殊時刻。 「她是一位美麗、傑出的舞蹈家，我為她感到自豪。」 張鐵鈞在加拿大國家芭蕾舞學校的同事黛比·赫斯（Debi Hess）說，「我非常敬佩她的背景、教學和理念。她非常富有愛心，把學生當做自己的孩子，她培養出眾多的舞蹈家，她們遍及加拿大和全球。」 為社會做出傑出貢獻 張鐵鈞女士是一位傑出的舞蹈藝術家。她是北京舞蹈學院的第一批畢業生，曾是中國大陸優秀的舞蹈演員，並在該校任教。四十多年前，她從中國移民加拿大，在加拿大國家芭蕾舞學校任教二十餘年，為加拿大培養了許多優秀的舞蹈家。 修煉法輪大法後，張鐵鈞女士致力於將「真、善、忍」理念和中國傳統文化傳播給加拿大人民。她在工作之餘，將所有時間和精力無私奉獻給社區，組織和參與了眾多文藝演出。她早年在多倫多創立蓮花藝術團，在加拿大各獨立社區義務演出，傳播中華文化藝術，受到社區的廣泛歡迎。 2002年，多倫多市政府授予張鐵鈞女士加拿大國慶傑出成就獎（Canada Day Outstanding Achievement