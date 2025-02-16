美国外援暂停，中国速度加快 库克群岛风波引发多方不安

2月10日至16日，库克群岛总理马克·布朗(Mark Brown)对中国进行访问，预计他将在这次访问中与中国签署两国《全面战略伙伴关系联合行动计划》。 库克群岛和新西兰之间存在着独特的政治、经济关联，而布朗在中国行之前并没有向新西兰政府通报相关计划的细节，从而引发了新西兰和库克群岛反对党的不安及不满。 与美国暂停对外援助形成巨大反差，库克群岛与北京签署战略伙伴计划更凸显中国在库克群岛甚至太平洋地区的影响力还在持续扩大。这让新西兰、澳大利亚等国美国盟友感到非常担忧。 火上烤的岛国总理 2月5日，库克群岛总理办公室发出消息说，应中国政府邀请，布朗总理将对中国进行国事访问，同时双方将商定《全面战略伙伴关系联合行动计划》，作为双方接触的框架和未来合作的路线图。 这个消息引起强烈反弹。新西兰总理克里斯托弗·拉克森(Christopher Luxon)、副总理兼外交部长温斯顿·彼得斯(Winston Peters)对库克群岛政府的做法至少提出两次批评，认为布朗政府应当在这些问题上对新西兰保持透明。 库克群岛位于南太平洋，人口两万，另有约六万人居住在新西兰，持新西兰护照。它的主要经济来自渔业和旅游业。 库克群岛议会议员、反对党民主党领袖蒂娜·布朗(Tina Browne)表示，新西兰有理由要求布朗总理对这个问题作出说明。2001年《联合百年宣言》要求库克群岛就重大国际协议与新西兰进行磋商，特别是那些可能对地区安全和外交关系产生影响的协议。 蒂娜·布朗告诉美国之音，“库克群岛政府未能在最终敲定该协议之前全面披露信息，这严重违背了信任。透明度是建立牢固外交伙伴关系的基石，有意义的磋商必须在协议签署之前进行，而不是之后。布朗总理的做法引起了惠灵顿的合理担忧，这可能会对新西兰与库克群岛的关系产生持久影响。” 神秘协议 压力之下，马克·布朗在这次出访前向媒体表示，库克群岛与新西兰是对等关系，并指出新西兰与中国签署全面伙伴关系协定时也有征求过库克群岛政府的意见。 马克·布朗还表示，他已向新西兰多次承诺，与中国签署的任何协议都不会影响到库克群岛和新西兰的关系，尤其是在安全领域。 直到2月13日马克·布朗已经抵达中国之后，外界才直到了这个计划的部分细节。计划称，库克群岛将在深海探索、水产养殖等方面与中国展开广泛合作。布朗同时表示未来几天将分享更多细节。 新西兰外交、国防和贸易委员会前主席西蒙·欧康纳(Simon O'Connor)告诉美国之音，“整个协议的保密性无疑引发了担忧。在我们看到协议之前，一切都只是猜测，包括是否有安全条款，但人们担心这一初步合作，可能会随着时间的推移扩展到安全和警务领域，这是可以理解的。” 外界目前并不清楚库克群岛和中国关系快速升温的具体细节。中国外交部副部长马朝旭去年底对库克群岛的短暂访问，似乎印证中国在力推双方合作。