從2500隻參賽犬中脫穎而出 雪納瑞踏狗生巔峰 【新唐人北京時間2025年02月17日訊】上週，全球養狗界矚目的威斯敏斯特犬展在紐約落幕。一隻名叫蒙蒂的巨型雪納瑞踏上了它的狗生巔峰。一起來看。 2月12日，5歲的巨型雪納瑞蒙蒂，在媒體的見證下，由著名餐廳布盧德吧（Bar Boulud）的行政主厨古茲曼，給它喂食烤製半熟的和牛肋眼排。 這隻來自新澤西州大洋城的狗狗，全程表現優雅，面對狗生最愛的牛排，而且正飢腸轆轆，仍然能忍住，配合古茲曼的命令，不搶食。 之後蒙蒂被帶到帝國大廈頂層，飽覽紐約市風光。站在曾經世界最高的建築，蒙蒂踏在了它的狗生巔峰。 這一切要從2月8日開始的比賽說起。 那天，來自全美國50個州201個品種的2500多隻狗，來到第149屆威斯敏斯特犬展，爭奪7個組別的冠軍。要想獲勝，狗狗需要血統純正，儀態優美，毛髮梳理得當，能流暢地完成指定動作等。 11日，冠軍犬代表組別進行決賽，裁判通過檢查狗嘴巴、肌肉張力和觀看它們的奔跑等，評選本年度的總冠軍。 蒙蒂用自己迷人的個性，長長的黑色眉毛和鬍鬚，贏得了裁判的青睞，拔得頭籌，換來了和牛大餐和帝國大廈之旅。 威斯敏斯特犬展享譽全球養狗界。它起源於1870年代運動界紳士在位於曼哈頓下城威斯敏斯特酒店的一次聚會。現在是美國歷史上繼肯塔基德比賽馬之後，歷史第二悠久的體育賽事。 新唐人電視台記者任浩綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/16/a103959510.html