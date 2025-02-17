冬季風暴橫跨東西海岸席捲美國 至少九人死亡 【新唐人北京時間2025年02月17日訊】近日，美國東南部遭遇暴雨襲擊，多州發生洪水和泥石流，目前已知至少九人死亡。來看詳情 週六，美國東部大部分地區迎來新一輪冬季風暴，降雨和大雪襲擊了美國多州。 肯塔基、田納西、西弗吉尼亞州和阿肯色州已經發布多個洪水警報，部分地區降雨量達六英寸，淹沒居民房屋和道路。 肯塔基州州長貝希爾表示，24小時內全州展開了1,000多次救援，有超過300條道路封閉。肯塔基州交通運輸部表示，從東部的泥石流到西部的降雪，情況非常危險。提醒民眾提前計劃，避免旅行並保持安全。 截至週六晚間，弗維吉尼亞州至少有41萬居民面臨洪水威脅，超過1萬9,000戶家庭和企業停電。肯塔基州和路易斯安那州則分別有超過16,000戶處於停電狀態。 在全國範圍內，目前仍有超過一千萬人處於冬季風暴警告之下，並有超過10萬戶斷電。 路易斯維爾市緊急服務中心執行董事Jody Meiman：「地下室要被淹，人們會受到影響。」 週四晚至週五凌晨，強降雨襲擊南加州火災肆虐地區，引發洛杉磯、奧蘭治、文圖拉縣等地出現洪水和泥石流，週日，淤泥清理工作仍在繼續。 加州居民Jill Forder：「這是從房子下面冒出來的。」 而在美國東北部的新英格蘭地區，本輪風暴將在週日夜間達到最強，並於週一基本結束。同時帶來大面積降雪。 新唐人電視台記者于良綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/16/a103959505.html