北京挤牙膏般透露更多与库克群岛签署的战略伙伴关系协议的内容

中国外交部周一（2月17日）证实，中国和南太平洋的库克群岛上周签署了两国全面战略伙伴关系行动计划，对这个预计引起新西兰担忧的协议提供了更多的细节。 作为美国盟友的新西兰与库克群岛有宪法联系。新西兰对北京在南太平洋日益增长的存在表示警惕，担心可能会破坏西方的影响力。 中国外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上被问及有关新西兰的关切时称，中国总理李强2月14日下午和库克群岛总理马克·布朗（Mark Brown）在中国东北城市哈尔滨见证了包括《中国—库克群岛全面战略伙伴关系行动计划（2025-2030）》在内的多项双边合作文件的签署。 郭嘉昆还称，该行动计划将为两国在经济、环境、文化、社会等领域的合作提供路线图。中库之间的合作不针对第三方，也不应受到第三方干扰。 令外界不解的是，中库双方对库克群岛总理这次的访华提供了诸多不同的说法，包括访问的日期。 中方上周没有说双方签署了《全面战略伙伴关系联合行动计划》，而只是模糊地表示两国总理在会见后“共同见证签署多项双边合作文件”。 另外，2月5日，库克群岛总理办公室发布新闻稿说，布朗2月10日-14日对中国进行国事访问。 2月10日，中国外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上多次被西方媒体要求证实布朗访华的事情，但他只是说“将适时发布有关消息”。 2月13日，他再次被问到布朗访华的问题时称，“应中方邀请，库克群岛总理布朗于2月10日至16日来华出席哈尔滨亚冬会闭幕式，李强总理将在哈尔滨同他会见。布朗总理一行还分别赴上海、山东参访。” 他没有说这是一次国事访问。中国官媒也没有把布朗的这次访问称为“国事访问”。目前也没有公开信息说中国领导人习近平会见了布朗。 新西兰国家广播电台(RNZ)报道，马克‧布朗总理上星期六证实，已与中方签署协议，并称与中方官员的对话“为新的合作领域开启了大门”。 布朗在声明中表示，与中方签署的全面战略伙伴关系行动计划是库克群岛与中国往来的结构化框架，是“补充而非取代与新西兰的长久关系”。 他宣称，与中国建交28年来，中国“始终坚定支持”库克群岛，协助库克群岛在面临“气候变迁、获取发展资金等当前全球挑战中，确保人民的经济韧性”。 声明称，与中方优先合作的领域包括贸易与投资、海洋科学、基础设施、气候韧性等。协议全文将在“未来几天内”公布于外交移民部网站。 库克群岛海底矿产管理局星期六也发出声明称，官员随布朗访中期间，已与中国的研究机构进行了高层对话，并讨论了包括勘探海底矿产在内的“合作机会＂。 声明表示，已与中国就海底矿产研究进行讨论，并已授权三家公司进行海底勘探，寻找富含镍和钴等金属的结核矿。这些金属是电动车电池的重要原料。 布朗2月5日宣布访中之行，之前并未与新西兰当局磋商，与中方签订的协议内容也未先知会新西兰，令新西兰当局备感关切，引发强烈反弹。 新西兰总理克里斯托弗·拉克森(Christopher Luxon)、副总理兼外交部长温斯顿·彼得斯(Winston