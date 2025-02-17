2025特应性皮炎免疫创新学术会议召开，开启特应性皮炎治疗EASI-90新时代

成都2025年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2025年2月15日，特应性皮炎免疫创新学术会议在天府成都召开，四川省药品监督管理局党组成员、副局长周全，四川省卫生健康委员会药品食品处处长黎旭，成都高新区管委会副主任刘寰等省市卫健委、药监局和高新区生物局领导，司普奇拜单抗特应性皮炎临床试验主要研究者、北京大学人民医院张建中教授，中国医科大学附属第一医院高兴华教授、山东第一医科大学附属皮肤病医院张福仁教授及近200位临床专家等嘉宾出席会议，围绕特应性皮炎治疗"破晓、变革、新生、远航"，深入探讨最新研究进展，共话全新治疗时代。

破晓 | 康悦达上市，开启EASI-90[1]新时代

特应性皮炎是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，在非致命性皮肤疾病中疾病负担位列第一，给患者个人及家庭带来沉重的生理、心理负担，造成长期的社会影响。

大会伊始，四川省卫生健康委员会药品食品处处长黎旭对本土创新表示了肯定与期许，"特应性皮炎给全球数亿患者带来长期的身心困扰，司普奇拜单抗作为我国首个获批特应性皮炎适应症的国产一类新药，是本土创新研发取得的重大突破。依托创新战略，我们在高新区这片沃土培育了一批具有国际竞争力的生物医药企业，取得了诸多创新成果。未来，四川将全力打造西部生物医药高地，深化政、产、学、研、用协同创新，加速融入全球生物医药创新链。"

四川省药品监督管理局党组成员、副局长周全在致辞中表示，"医药卫生事业的发展离不开创新。近年来，四川省创新药发展成绩斐然，彰显出强大的创新实力和发展活力。2024年，四川省共有六个国产一类创新药获批上市，司普奇拜单抗就是其中的代表。这些创新药不仅是企业创新的结晶，为疾病治疗提供了新的选择，更是医药行业蓬勃发展的见证，未来，我们也将坚持科学监管、有效监管和精准监管，不断完善监管制度，加强业界沟通，提升监管质效，为医药创新提供更加坚实的监管保障和产业服务，也为中国医药发展增添’四川力量’。"

大会主席、司普奇拜单抗特应性皮炎临床试验主要研究者、北京大学人民医院张建中教授在致辞中表示，"在中国，特应性皮炎发病患病率呈逐年显著上升趋势，持续反复的发病过程是导致疾病负担加重的主要因素之一。2024年9月，由康诺亚自主研发的IL-4Rα生物制剂康悦达（司普奇拜单抗）获得国家药监局批准上市，用于治疗成人中重度特应性皮炎。这是一款‘中国创造，世界新药’，不仅为特应性皮炎患者开辟了新的治疗选择，更是国产创新药的’荣光’，是中国创新的骄傲。"



司普奇拜单抗特应性皮炎临床试验主要研究者、 北京大学人民医院张建中教授致辞

大会上，周全副局长、黎旭处长、刘寰副主任、张建中教授、高兴华教授、张福仁教授、康诺亚董事长兼首席执行官陈博博士参与启动仪式，共启中重度特应性皮炎治疗EASI-90新时代。

变革 | 快早久安，提供更好治疗选择

回顾司普奇拜单抗的研发历程，张建中教授表示，"作为特应性皮炎治疗领域首个’中国新药’，司普奇拜单抗的III期临床研究是迄今为止中国受试者样本量最大的随机对照研究，三百多名临床专家参与。研究中，研究者们’保质保量保速度‘，仅仅三年半的时间就顺利完成司普奇拜单抗临床研究。作为司普奇拜单抗临床试验的主要研究者，我见证了这款由国内自主研发、自主生产的创新药，从临床研究到获批上市的全历程。祝贺司普奇拜单抗实现了国产创新药的突破，为患者带来‘best-in-class’、达到EASI-90治疗目标的新方案。期待司普奇拜单抗未来产生更多高质量的真实世界研究数据，助力特应性皮炎诊疗效果的不断提升。"

大会特别设置答谢仪式，向司普奇拜单抗临床研究的科研引领者和EASI-90新时代特应性皮炎治疗规范化实践者致敬。

在学术讨论环节，大会主席高兴华教授表示，"目前针对特应性皮炎的治疗手段多样，但由于疾病慢性、复发性、全身性的特点，在临床上患者仍有许多未被满足的治疗需求。III期临床研究中，司普奇拜单抗展现出了对中重度特应性皮炎患者的长期疗效及良好的安全性，在最近的临床使用案例中也看到其能快速起效，对头颈部改善明显，有效解决了患者头颈部受累较多的‘门面’难题，带来全身各部位的一致获益，为特应性皮炎的治疗与管理提供了新选择。"



中国医科大学附属第一医院高兴华教授致辞

临床应用中，患者的长期获益是评估治疗方案有效性的重要依据之一。大会主席张福仁教授在会议总结中表示，"司普奇拜单抗上市不到半年时间，已积累数千名患者使用经验，得到了广泛的认可，不仅临床医生认可，更有来自患者的积极反馈。通过今天分享的临床应用案例看到，司普奇拜单抗能够快速控痒、强效达标，实现头面部等各部位瘙痒、皮损的显著改善，这对于患者恢复正常社交与生活极为重要。未来希望更多的优秀国产创新药不断涌现，造福患者。"



山东第一医科大学附属皮肤病医院张福仁教授致辞

新生 | 治愈新生，为患者社会创造更大价值

作为国内自身免疫疾病创新疗法的领先者，康诺亚始终致力于以更高质量、更具价值的创新药，为患者带来治愈新生。本次大会还邀请到了曾饱受特应性皮炎困扰的患者Sunny（化名），及其主治医生，南方医科大学皮肤病医院吉苏云教授，就治疗经验进行分享讨论。

吉苏云教授十分欣慰地讲到，Sunny在治疗全程中展现出的积极乐观态度，这是她能够步入疾病稳定期的关键要素之一。她进一步强调患者应遵循积极的生活方式、掌握有效的心理健康管理技巧，以更好地应对疾病带来的挑战，提高生活质量。在这次大会上，Sunny因其积极分享亲身经历与治疗经验、帮助更多病友重拾希望与力量，被大会授予"健康传播大使"的荣誉称号。

远航 | 携手远航，引领治疗方案不断提升

长久以来，中重度特应性皮炎患者的系统性治疗方式相对有限，患者和医生期盼与追求更高治疗目标。临床研究显示，司普奇拜单抗能够帮助九成以上患者达到EASI-75、近八成患者达到EASI-90的治疗目标，凭借具有开创性意义的临床结果，推动了中国特应性皮炎治疗迈入新时代。

大会中，康诺亚董事长兼首席执行官陈博博士向支持司普奇拜单抗开发历程的领导、专家、研究者致以感谢，并表示，"康悦达自去年9月获批上市后，经过近半年的临床应用，我们很欣喜地看到，康悦达在实际应用中不仅展现了与临床研究结果同样好的治疗效果，更在头颈部改善、起效速度方面表现出明显的优势。我们非常自豪能够以首个中国自主研发的特应性皮炎生物制剂，为广大患者带来实现更高治疗目标的新方案，进一步改善疾病治疗效果、降低患者用药负担。司普奇拜单抗的成功上市还意味着康诺亚已完成了从药物自主研发、生产到商业化的全产业链闭环，未来，我们将继续专注创新，研发起效更快、效果更好、持续时间更长的下一代特应性皮炎生物制剂，向世界展现中国创新药的强大国际竞争力。"



康诺亚董事长兼首席执行官陈博博士致辞

作为一家专注创新药物自主研发和生产的综合性生物制药公司，康诺亚正不断拓展研发边界，在自身免疫疾病、肿瘤、神经退行性疾病等治疗领域搭建差异化产品管线，多项候选药物处于全球及国内领先进度。未来，公司将持续加大研发投入，并加强国际合作与交流，不断推动医疗科技的革新与进步，为全球医疗健康事业的发展贡献中国智慧与力量。

关于康诺亚

康诺亚（香港联交所代码：02162）作为专注创新药物自主研发和生产的综合性生物制药公司，致力于为患者提供更具世界范围竞争力、高质量、可负担的创新疗法。创始团队成员均为国际生物制药行业顶尖专家，具有世界级科技成果转化和卓越的国内外产业化经验。

公司坚持自主创新，拥有高效集成的内部研发实力，依托新型T细胞重定向（nTCE）双特异性平台、抗体偶联药物平台、小核酸药物平台等专有平台，打造行业领先的药物发现引擎。公司聚焦自身免疫疾病、肿瘤、神经退行性疾病治疗领域，搭建差异化产品管线，研发多款潜在世界首创或同类最佳的候选药物，多项进展处于全球或国内领先地位。康诺亚深度布局生物制药全产业链，业务覆盖从分子发现到商业化生产全周期，已建成的国际化生产基地设计符合国家药监局、美国FDA、欧盟EMA的cGMP要求。

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[1] EASI-90：湿疹面积和严重程度指数较基线改善至少90%。

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