TCL电子（01070.HK）发布业绩盈喜预告

预期2024年度经调整归母净利润同比增幅约为62%至112%

香港2025年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — TCL电子控股有限公司（"TCL电子"或"公司"，01070.HK）发布业绩盈喜预告。根据对公司2024年度未经审核管理账目初步审阅及董事会目前可得资料，预期2024年度公司经调整归母净利润[1]约在13亿至17亿港元之间，与2023年同期相比，将录得约62%至112%的增长。

经调整归母净利润预期大幅增长的原因，主要有以下三个方面：

1） 在"品牌引领价值，全球效率经营，科技驱动，活力至上"的战略愿景下，TCL电子全球能力建设与组织调整取得显著效果，通过产品结构调整、营销零售突破、全球效率运营、打造组织活力，为业绩增长奠定了坚实基础。

2） 公司的核心业务全球市占率及收入规模持续增长。通过强化全球化、科技化与高端化品牌形象，公司品牌指数不断提升，零售渠道持续突破；通过加强前沿技术开发，建立产品技术优势，公司产品结构不断优化，其中核心显示业务高端及大屏产品销售占比显著提升，TCL电视业务收入再创历史新高；同时，公司创新业务维持高速增长态势，其中全品类营销及光伏业务持续快速提升规模及竞争力，进一步增厚公司业绩。

3） 公司持续打造极致成本，锻造效率优势，通过全球本土化工业能力布局，优化全球物流资源及仓储网络；推动费用结构改善，继续严控各项经营管理费用；在实现规模效益的同时，公司在重点领域加大能力建设、持续推进数字化转型、提质增效措施，运营周转效率稳步提升，公司2024年度整体费用率有效降低。

展望2025年，公司将以产品力为第一抓手，全面提升全球产品规划能力，加大人工智能等前沿技术领域开发投入；同时，通过推动全球多中心运作，继续推进全球本土化战略，构建以消费者和客户为中心的智慧生态供应链；全面强化全球化经营能力，致力成为全球化经营的领先智能终端企业。

[1] 经调整归母净利润是指公司为补充根据香港会计师公会颁布之香港财务报告准则编制及呈列的公司综合业绩而采用的非香港财务报告准则财务计量以作为额外（但非替代）财务计量。公司将其定义为归母净利润，经加回以下各项调整：(i)来自投资公司之（收益）/亏损净额；(ii)附属公司出售及清盘之（收益）/亏损净额；(iii)认购期权及认沽期权相关（收益）/亏损净额；(iv)出售非流动资产（收益）/亏损净额；及(v)所得税影响。公司管理层相信，经调整归母净利润藉排除若干非现金项目、投资及非流动资产交易影响，可为投资者评估本公司核心业务的业绩提供有用的补充数据。但该定义并未具有香港财务报告准则规定的标准化涵义，可能与其他公司所用的类似词汇有所不同，未必可与其他公司采用的相若计量比较。因此，此类非香港财务报告准则财务计量作为分析工具有其局限性，投资者不应将其等与根据香港财务报告准则报告的经营业绩或财务状况分开考虑或视作替代分析。

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TCL电子控股有限公司（01070.HK，于开曼群岛注册成立之有限公司），自1999年11月起于香港联交所主板上市，业务范围涵盖显示业务、创新业务以及互联网业务。TCL电子以"品牌引领价值，全球效率经营，科技驱动，活力至上"为战略，积极变革创新，聚焦突破全球中高端市场，努力夯实"智能物联生态"全品类布局，致力为用户提供全场景智慧健康生活，打造全球领先的智能科技公司。TCL电子已获纳入深港通之合资格港股通股份名单，是恒生港股通指数、恒生综合中小型股指数及恒生可持续发展企业基准指数成份股，并从2018年起连续多年获得恒生指数公司授予ESG评级A。

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