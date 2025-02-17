在所有治疗领域强劲业绩的推动下，益普生2024年实现稳健业绩增长并确认2025年全年指引

以固定汇率计算 [1] ，2024财年总销售额增长9.9%，或如财务报告显示为8.7%。所有治疗领域的强劲业绩驱动了增长，包括：罕见病产品组合增长67.4%，神经科学领域增长9.2%，肿瘤领域增长7.3%；索马杜林 ® （兰瑞肽）销售额增长5.6%，除索马杜林外，所有其他产品的销售额实现了两位数增长，增长率为12.2%

，2024财年总销售额增长9.9%，或如财务报告显示为8.7%。所有治疗领域的强劲业绩驱动了增长，包括：罕见病产品组合增长67.4%，神经科学领域增长9.2%，肿瘤领域增长7.3%；索马杜林 （兰瑞肽）销售额增长5.6%，除索马杜林外，所有其他产品的销售额实现了两位数增长，增长率为12.2% 2024财年核心营业利润为11.09亿欧元，增长率为10.8%，核心营业利润率占总销售额的32.6%

2024年继续扩充研发管线，并获得重要注册批准，增加了几项具有全球权益和创新模式的临床前疗法，及一项后期资产

预计2025年将实现四个关键注册和临床里程碑，包括长效神经毒素（LANT）的概念验证数据发表

基于除索马杜林外产品组合的销售额加速增长，并假设美国和欧洲的仿制药竞争加剧会对索马杜林销售产生负面影响，以固定汇率计算，2025年的财务指引[2]包括总销售额增长大于5.0%[3]，核心营业利润率大于总销售额的30.0%

巴黎2025年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球特药领域生物制药公司益普生（Euronext: IPN; ADR: IPSEY）2月13日公布了2024年全年的财务业绩。

2024财年和2023财年合并业绩摘录[4]： 2024财年 2023财年 变化百分比% 百万欧元 百万欧元 实际 CER[1] 总销售额 3,400.6 3,127.5 8.7 % 9.9 % 核心营业利润 1,109.4 1,001.0 10.8 % 核心营业利润率 32.6 % 32.0 % +0.6pts 核心合并净利润 857.8 765.5 12.1 % 每股核心收益（全面摊薄） €10.27 €9.15 12.3 % 国际财务报告准则（IFRS）经营利润 496 .7[5] 816 .0 -39. 1 % 国际财务报告准则经营利润率 14.6 % 26.1 % -11.5pts 国际财务报告准则合并净利润 347.3[5] 647.2 -46.3 % 国际财务报告准则每股收益（全面摊薄） €4.15[5] €7.73 -46.3 % 每股股息[6] €1.40[7] €1.20 16.7 % 自由现金流 774.4 710.9 8.9 % 期末净现金 160.3 65.1 n/a

益普生首席执行官David Loew表示："益普生在2024年实现强劲业绩，并推进了研发管线发展，为可持续增长奠定了坚实的基础。随着Iqirvo和蓓尔唯在全球的成功推出、Onivyde在美国的上市以及多项业务拓展交易增加了多项创新资产，我们完全有能力执行我们的战略路线图。今年，我们期待达到关键里程碑，包括长效神经毒素（LANT）的首次数据发表，并进一步扩充和推进我们在所有三个治疗领域的研发管线，为患者带来前景广阔的新药。"

研发管线进展

2024年，我们实现了重大监管里程碑，包括Onivyde®（伊立替康）获得FDA批准用于一线胰腺导管腺癌（PDAC），以及Iqirvo®（Elafibranor）分别在美国和欧洲获得加速批准。此外，Kayfanda®（Odevixibat）已在欧盟获批用于治疗Alagille综合征（ALGS）。

公司还积极开展了Cabometyx®（Cabozantinib）治疗晚期神经内分泌肿瘤（NETs）患者的Ⅲ期研究CABINET，研究结果在2024年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会上公布，并在《新英格兰医学杂志》上发表。

已提交IPN01194（一种ERK抑制剂）的IND申请，预期将该潜在药物推进到临床开发阶段，并针对晚期实体瘤患者开展I/IIa期试验。

益普生进一步提升了研发管线的深度和广度，增加了五项具有全球权益和新模式的临床前创新疗法，并与Day One Biopharmaceuticals就晚期肿瘤领域产品Tovorafenib（一种治疗儿童低级别胶质瘤的口服RAF抑制剂）达成许可协议（除美国外）。

与Sutro Biopharma和Foreseen Biotechnology签署了两项肿瘤领域抗体偶联药物（ADC）全球许可协议。完成了与Marengo Therapeutics在肿瘤领域的合作关系续期，将新一代精密T细胞接合器TriSTAR纳入合作范围，最近在第四季度与Biomunex就临床前新型T细胞接合器（TCE）签署了一项全球许可协议。本年度还与Skyhawk Therapeutics签署了一项合作协议，开发用于治疗罕见神经系统疾病的RNA调节小分子药物。

益普生在2024年撤销了多项投资，包括：将Increlex®（Mecasermin注射液）出售给Eton Pharmaceuticals，以及出售罕见儿科疾病优先审评凭证。

环境、社会和治理

2024年，益普生采取了重要步骤，以实施可持续发展战略的宏伟目标。公司继续将可持续发展融入到整个运营过程中。从减少环境足迹到推进患者药物可及性，再到培养强大的企业文化，公司进一步承诺推动患者、员工、社区和地球的进步。

我们为可持续发展作出的努力在多项环境倡议中得到了认可。公司实现了范围1和范围2温室气体排放量减少45%，范围3温室气体排放量减少25%，完全符合2030年目标（与2019年基线相比）。为使供应商和第三方参与益普生的可持续发展蓝图，我们做出了巨大努力，包括首次举办"益普生供应商可持续发展日"活动。经过密集转型项目，目前益普生全球99.8%的电力来自可再生能源。通过"未来车队"（Fleet for Future）项目，公司继续推进可持续运输，截至2024年，公司总车队中有43%的车辆为电动汽车。

我们继续致力于领导团队的性别平衡，目前女性在全球领导团队中的占比为55%。

2025年即将达到的里程碑

益普生预计将在2025年达到产品组合的几个关键里程碑，包括：

Cabometyx ® （CABINET试验）-欧洲针对晚期神经内分泌肿瘤（NETs）的注册决策，包括胰腺（pNETs）和胰外（epNETs）神经内分泌肿瘤

（CABINET试验）-欧洲针对晚期神经内分泌肿瘤（NETs）的注册决策，包括胰腺（pNETs）和胰外（epNETs）神经内分泌肿瘤 Tovorafenib（FIREFLY-1试验）-针对儿童低级别胶质瘤的欧洲注册提交

Fidrisertib （FALKON试验）-进行性骨化性纤维发育不良（FOP）关键性Ⅱb期试验的数据发表

（FALKON试验）-进行性骨化性纤维发育不良（FOP）关键性Ⅱb期试验的数据发表 LANT[8]（LANTIC试验）-概念验证数据发表，评价其在美容方面的潜力

这些里程碑巩固了益普生致力于推进创新疗法，为全球患者扩大治疗选择的承诺。

2025年财务指引

益普生为2025财年制定了以下财务指引，其中排除了潜在的后期（Ⅲ期临床开发或之后）业务开发交易的任何影响：

以固定汇率计算，总销售额增长超过5.0%。基于2025年1月的平均汇率水平，预计汇率将对总销售额产生约1%的有利影响。

核心营业利润率超过总销售额的30.0%，其中包括预期的早期和中期外部创新机会产生的额外研发费用。

关于销售收入以及核心经营利润的财务指引是基于除索玛杜林之外的产品组合的加速增长以及假设索玛杜林在美国和欧洲会受到更加激烈的仿制品竞争的负面影响。

欲获得完整信息，请点击https://www.ipsen.com/press-releases/ipsen-delivers-solid-results-in-2024-driven-by-strong-performance-across-all-therapeutic-areas-and-provides-guidance-for-2025-3025567/查看益普生于2024年2月13日发布的报告。

[1] 以固定汇率（CER）计算，即通过应用前一时期使用的汇率重新计算相关时期的业绩，排除任何外汇影响。 [2] 排除潜在后期（Ⅲ期临床开发或后续开发）外部创新交易的任何影响。 [3] 基于2024年1月的平均汇率水平，预计汇率将对总销售额产生约1%的有利影响。 [4] 合并业绩摘录。公司审计师对简明合并财务报表进行了有限审查。 [5] 包括与Sohonos相关的2.79亿欧元（或2.33欧元/股）减值损失，反映了患者接受率降低后修正销售额减少。 [6] 次年支付的与本财年有关的股息。 [7] 由Ipsen S.A.董事会决定，将于2025年5月21日的年度股东大会上提出。 [8] 长效神经毒素

关于益普生

益普生是一家全球性的生物制药公司，专注于在肿瘤、罕见病和神经科学三个治疗领域为患者提供革新型药物。

我们的研发管线由外部创新推动，并由近100年的开发经验以及位于美国、法国和英国的全球中心提供支持。我们的团队遍布全球40多个国家，在世界各地均有合作伙伴，这使我们能够为100多个国家的患者提供药物。

益普生在巴黎（泛欧交易所：IPN）上市并通过赞助的I级美国存托凭证项目（ADR：IPSEY）在美国上市交易。更多信息，请访问 ipsen.com 。

关于益普生中国

益普生集团于1992年进入中国，2019年在上海设立创新中心，是全球四个研发中心之一。

益普生于2021年在上海成立中国区总部，并于2022年根据集团业务变动，同步剥离多元健康业务，专注于特药领域，针对三大疾病领域（肿瘤、罕见病、神经科学），益普生上海创新中心将持续推出创新治疗方案以满足中国患者亟待解决的治疗需求。

益普生—有关前瞻性声明的警示说明

本文所含前瞻性声明、目的和目标基于集团的管理战略、当前观点和假设。此类声明涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果、业绩或事件与本文所预期的大不相同。上述所有风险均可能影响集团在未来实现其财务目标的能力，财务目标是基于现今可用信息在合理的宏观经济条件下设定的。"相信"、"期望"和"期待"等词语和类似表述的使用是为了明确前瞻性声明，包括集团对未来事件的期望，此类事件包括监管文件和决定。此外，本文所述目标的制定未考虑外部增长假设和潜在未来收购，而这两者可能会使指标发生变化。目的的依据是集团认为合理的数据和假设。目标取决于将来可能发生的条件或事实，而不仅取决于历史数据。考虑到某些风险和不确定性的发生，实际结果可能与这些指标有很大出入，明显表现为在早期研发阶段或临床试验中有前景的产品可能最终永远不会投放市场或达到其商业目标，尤其是由于注册或竞争原因。集团必须面对或可能面对来自仿制药的竞争，这可能会转化为市场份额的损失。此外，研发过程涉及多个阶段，每个阶段都涉及重大风险，即集团可能无法实现其目的并被迫放弃就自身已投入大量资金的产品所做的努力。因此，集团不能确定在临床前试验中获得的有利结果是否会在随后的临床试验中得到确认，也不能确定临床试验的结果是否足以证明相关产品的安全性和有效性。不能保证产品将获得必要的注册批准或该产品将被证明在商业上是成功的。如果基本假设证明不准确或确实出现风险或不确定性，则实际结果可能与前瞻性声明中的结果有很大不同。其他风险和不确定性包括但不限于一般行业条件和竞争；一般经济因素，包括利率和货币汇率波动；制药行业法规和医疗保健立法的影响；全球医疗成本抑制趋势；竞争对手获得技术进步、新产品和专利；新产品研发中固有的挑战，包括获得监管部门的批准；集团准确预测未来市场状况的能力；生产困难或延误；国际经济的金融不稳定和主权风险；对集团专利的有效性和创新产品的其他保护的依赖；以及可能面临的诉讼，包括专利诉讼和/或监管诉讼。此外，集团依赖第三方来研发和销售某些产品，这些产品可能会产生大额特许权使用费用；这些合作伙伴的行为可能会对集团的活动和财务结果造成损害。集团不能确定其合作伙伴将履行各自的义务。集团可能无法从这些协议中获得任何利益。集团任何合作伙伴违约均会产生低于预期的收益。此类情况可能会对集团的业务、财务状况或业绩产生负面影响。集团明确声明，除非适用法律有所要求，否则其不承担更新或修订本新闻稿中所包含的任何前瞻性声明、目标或假设的任何义务，以反映此类声明所依据的事件、条件、假设或情况的任何变化，也不会就此作出任何承诺。集团的业务受制于其在法国金融市场监管机构备案的注册文件中概述的风险因素。该文件中所列风险和不确定性并非详尽无遗，建议读者参阅集团网站（www.ipsen.com）上集团的2021年注册文件。

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