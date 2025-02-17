李尔成功收购StoneShield Engineering，进一步提升电子电气业务自动化能力

美国密歇根州南菲尔德2025年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球汽车座椅和电子电气技术引领者李尔公司（Lear Corporation，NYSE: LEA）宣布，已成功收购总部位于葡萄牙布朗库堡（Castelo Branco）的私营系统集成商 StoneShield Engineering（以下简称 "StoneShield"）。

StoneShield成立于2017年，专门从事线束行业的设计和自动化技术开发，专业领域主要包括机器人技术、自动包裹胶带和高压线束装配。

"运用 StoneShield 的专业技术，我们将加快整个电子电气系统业务生产流程的自动化。"李尔公司首席执行官兼总裁Ray Scott表示："我们还将为线束生产开发新的先进技术，进一步提高我们的效率和运营水平。"

此次收购是李尔推行 IDEA by Lear战略 —— Innovative, Digital, Engineered and Automated （创新驱动，数字引领，产品增值，智能制造）的一部分，该战略聚焦利用技术和创新推动卓越运营。这也是李尔继成功收购WIP Industrial Automation，ASI Automation， Thagora Technology SRL，和InTouch Automation四家公司后的最新战略投资。

这些战略性收购为李尔提供了强大的自动化解决方案和专业技术组合，巩固了李尔作为下一代汽车制造技术领导者的地位。

关于李尔公司

李尔公司是全球汽车座椅和电子电气技术引领者，致力于为全球消费者提供非凡的汽车座舱体验。李尔团队由来自38个国家的菁英员工组成，他们是李尔持续创新、卓越运营和可持续发展的基石。李尔的事业旨在为全球消费者提供更加安全、智能和舒适的出行体验，以科技创新践行"成就美好驾乘"这一愿景。目前，李尔的产品技术和服务覆盖了全球主要汽车制造商。在美国财富500强中，李尔位列第174名。李尔全球总部位于美国密歇根州南菲尔德，亚太及中国总部位于中国上海。了解更多详情，敬请访问lear.com，或关注"李尔中国"微信公众号。

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