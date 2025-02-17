李尔联合通用汽车开发首款ComfortMax座椅，确立舒适座驾新标杆

密歇根州南菲尔德2025年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球汽车座椅和电子电气技术引领者李尔公司（Lear Corporation，NYSE：LEA）宣布，将从 2025 年第二季度开始与通用汽车公司（General Motors）启动一项关键工程整合项目，开发首款ComfortMax 座椅。该座椅将先进的温控舒适技术集成到座椅面套中，为乘员提供舒适健康的座舱体验和卓越的温控管理功能，同时提高了生产效率。

"我们很荣幸能与通用汽车合作。通用汽车一直以坚持高质量和创新而著称。此次合作，我们将为部分通用汽车车型带来极致舒适的座椅设计。"李尔公司首席执行官兼总裁Ray Scott表示："李尔的 ComfortMax 座椅充分体现了李尔致力通过创新提升客户满意度，同时简化生产流程的不懈追求。"

创新的温控舒适技术

ComfortMax Seat by Lear 是李尔温控舒适系统（TCS）的重磅产品。其核心优势在于：出色的温控舒适管理模块，让座椅加热和通风的感知响应时间在最大程度上缩短40%，这为汽车座椅的舒适性和高效性确立了行业新标杆。此外，座椅采用智能模块化设计，显著简化装配流程，并可最大程度减少50%子组件数量。

作为对 ComfortMax 的补充，李尔的 TCS 产品组合还包括其他解决方案，如：

– ComfortFlex by Lear ，可集成两种及以上TCS 产品，提升设计灵活性。

– FlexAir ，可替代传统聚氨酯发泡的可持续材料，符合汽车制造商对可持续发展的更高追求。

"凭借我们自主的制造能力和先进技术，李尔始终走在重塑汽车座椅体验的前沿。"Scott 补充道："我们很高兴能为通用汽车的消费者们提供舒适的驾乘体验和行业领先的创新技术。"

ComfortMax Seat by Lear 能在提升驾乘体验的同时降低生产复杂性，体现了李尔为全球汽车制造商提供一流座椅解决方案的承诺。李尔将继续推动在温控舒适系统的创新，不断满足消费者对汽车座舱便利性、豪华性和可持续性的日益增长的需求。

关于李尔公司

李尔公司是全球汽车座椅和电子电气技术引领者，致力于为全球消费者提供非凡的汽车座舱体验。李尔团队由来自38个国家的菁英员工组成，他们是李尔持续创新、卓越运营和可持续发展的基石。李尔的事业旨在为全球消费者提供更加安全、智能和舒适的出行体验，以科技创新践行"成就美好驾乘"这一愿景。目前，李尔的产品技术和服务覆盖了全球主要汽车制造商。在美国财富500强中，李尔位列第174名。李尔全球总部位于美国密歇根州南菲尔德，亚太及中国总部位于中国上海。了解更多详情，敬请访问lear.com，或关注"李尔中国"微信公众号。

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