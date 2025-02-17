FILA联手2D漫画风鼻祖Joshua Vides，以山脉鞋演绎破次元潮流态度

厦门2025年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2025蛇年伊始，FILA携手超现实手绘概念艺术家Joshua Vides，以二次元画风重塑FILA FUSION元年历史款机能潮鞋，推出FILA&Joshua Vides设计合作系列的开山之作——FILA&Joshua Vides合作山脉鞋，以户外机能美学碰撞黑白2D漫画风格，为潮流艺术爱好者带来与众不同的破次元视觉体验。



FILA&Joshua Vides合作山脉鞋

本次全新推出的FILA&Joshua Vides设计合作系列，通过二次元画风打造系列联名鞋款、服装及配饰产品，以3D变2D的艺术手法呈现"从现实到理念"概念，旨在表达"打破次元"的生活方式和潮流态度。"Reality to Idea"是Joshua Vides标志性的创意理念，作为来自美国洛杉矶的插画家与视觉艺术家，以超现实手绘概念的2D艺术手法闻名，仅用简单的黑白线条勾勒，赋予万物极强的漫画风视觉冲击，仿佛带领大家进入二次元世界。作为视觉艺术领域的资深"玩家"，Joshua Vides多次受到品牌青睐，曾与众多国际知名运动类、时尚类、汽车类品牌合作设计，为各种领域带来新的创意与活力。



插画家与视觉艺术家Joshua Vides

FILA&Joshua Vides合作山脉鞋在设计上以山脉丘峦为灵感，融合了户外机能美学与都市潮流风格：鞋面采用富有层次设计的鞋链系带结构，代表了户外攀登的锁链结构，搭配卡扣和织带，在提升包裹性的同时极具潮流辨识度。此外，鞋面呈现Joshua Vides标志性的黑白马克笔式二次元涂鸦，赋予山脉鞋极强的视觉冲击。鞋底以山脉为设计灵感，将层叠的山脉线条巧妙融合，实现鞋底增高效果；鞋中底采用FILA PIUMAX轻舒科技，轻量减负，轻弹舒适；凌厉的中底咬花与橡胶外翻设计细节，满足轻户外运动的功能需求。鞋后跟点缀艺术家Joshua Vides的独有联名logo设计。



FILA&Joshua Vides合作山脉鞋细节图

2月21日起，FILA&Joshua Vides合作山脉鞋将于FILA官方微信小程序与指定线下官方旗舰店限量发售，首发价格为980元。此外，FILA&Joshua Vides设计合作系列帽衫、T恤与鸭舌帽也将同期推出，敬请关注FILA FUSION官方微信公众号获取详细发售信息。以山脉鞋为钥开启破次元联名之门，未来，FILA 与Joshua Vides还将继续携手，持续推出更丰富的联名设计产品，以艺术共创塑造风格运动潮流，以先锋态度突破艺术运动界限。

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