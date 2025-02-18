继巴拿马之后，美国和中国在巴哈马展开角力

在中国推动加勒比岛国巴哈马签署“一带一路”倡议之际，美国驻巴哈马的高级外交官公开批评中国在该地区的“恶意影响”，并重申巴哈马是美国的优先考虑，这使得华盛顿与北京在争夺该岛国影响力的博弈更加公开化。虽然中国正在填补该地区的“基础设施缺口”，但美国的军事专家认为，中国在巴哈马日益增长的存在给美国带来了“和平时期和战时的担忧”。 美国驻加勒比岛国巴哈马的最高外交官日前将矛头指向中国，指责中国在该地区具有 “恶意影响”。 美国驻巴哈马临时代办金伯利·弗尼希（Kimberly Furnish）2月14日在首都拿骚的一次活动中抨击北京，称 “中国承诺很多，但兑现很少”。她还重申，巴哈马是美国的 “一个优先事项”，“因为这里是我们的家园”。 这番话是在中国驻巴哈马大使严家蓉公开敦促巴哈马政府签署 “一带一路 ”倡议之后几天说的。“一带一路 ”倡议是中国1万亿美元的全球基础设施的一个旗舰项目。 1 月 16 日，在拿骚举行的一次有巴哈马部长参加的商务会议上，严家蓉在讲话中 “鼓励 ”巴哈马早日加入 “一带一路大家庭”。 去年12 月，美国总统唐纳德·特朗普任命前橄榄球明星赫歇尔·沃克(Herschel